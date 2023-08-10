‘Los Choneros’, la banda detrás de las amenazas contra el candidato presidencial asesinado en Ecuador

Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador que fue asesinado la tarde de este 9 de agosto durante un tiroteo mientras realizaba un acto de campaña en un céntrico sector de Quito, había recibido amenazas por parte del grupo criminal ‘Los Choneros’, confirmó la Fiscalía del país en América del Sur.

El ataque se registró en un colegio ubicado en el norte de Quito, justo en donde se encontraba el aspirante a la presidencia luego de que Fernando Villavicencio denunciará múltiples amenazas de muerte por parte de ‘Los Choneros’.

Las denuncias fueron presentadas tanto por el aspirante como por los colaboradores de la campaña del candidato desde el pasado 28 de julio. Según se dijo a las autoridades, las intimidaciones comenzaron después de que Villavicencio nombrara en uno de sus discursos a José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", uno de los líderes de la banda delictiva.

El candidato era conocido por expresarse públicamente de la guerra contra el crimen organizado en Ecuador: "Si sigo refiriéndome a él (Fito) y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida (…) aquí estoy dando la cara, no les tengo miedo", se le escuchaba a Fernando en diferentes discursos.

Video. Matan a candidato presidencial en Ecuador

En las imágenes del tiroteo que circulan en redes sociales, se puede observar al candidato, además de a otras personas tratando de cubrirse de la serie de disparos. Lamentablemente, Villavicencio falleció tras ser alcanzado por las balas, pese a que había sido trasladado a la Clínica de la Mujer, un centro médico cercano al sitio del tiroteo.

La muerte de Fernando fue confirmada por Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, quien apuntó que “el crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley”.

Circula en redes sociales el #video del MOMENTO del atentado que terminó con la vida del candidato presidencial de #Ecuador, Fernando Villavicencio.https://t.co/mWgiKWiRJa pic.twitter.com/M80yCOkxn8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 10, 2023

El asesinato de Villavicencio se dio en un momento en que el país sufre una escalada de la violencia por la acción de bandas criminales, ya que los grupos delictivos en Ecuador como "Los Choneros" se encuentran en una guerra entre cárteles donde están involucrados directamente organizaciones delictivas de México como:



El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

El Cártel de Sinaloa

¿Quiénes son ‘Los Choneros’, la banda que amenazó a Fernando Villavicencio?

“Los Choneros” son una banda criminal ligada al Cártel de Sinaloa que infunde el terror en Ecuador. Surgieron en la década de 1990 en Chone, una ciudad localizada en la provincia de Manabí, al oeste del país en América del Sur.

De acuerdo con reportes de la Policia Nacional del Ecuador, “Los Choneros” surgieron como un pequeño grupo criminal liderado por Jorge Busmarck Véliz España, alias “Teniente España”, con el tiempo expandió sus operaciones hacia las rutas internacionales de narcotráfico, conectando con un cártel colombiano con vínculos en México y Estados Unidos.

‘Los Choneros’ son un grupo criminal que surgió en la década de 1990, desde entonces ha ganado conexiones en Colombia, México y Estados Unidos.|Karen Toro/ Reuters

¿Quiénes son los candidatos en las elecciones en Ecuador?

El próximo domingo 20 de agosto se llevarán a cabo las elecciones presidenciales Ecuador, en donde contienden cerca de 8 candidatos que buscan dirigir el país en América del Sur. En total, son ocho los postulantes a la presidencia y vicepresidencia:



Yaku Pérez y Nory Pinela - alianza Claro que se Puede

- alianza Claro que se Puede Daniel Noboa y Verónica Abad - alianza Acción Democrática Nacional

- alianza Acción Democrática Nacional Luisa González y Andrés Arauz - Revolución Ciudadana

- Revolución Ciudadana Jan Topic y Diana Jácome - alianza Por un País sin Miedo

- alianza Por un País sin Miedo Otto Sonnenholzner y Érika Paredes - alianza Actuemos

- alianza Actuemos Bolívar Armijos y Linda Romero - movimiento Amigo

- movimiento Amigo Fernando Villavicencio y Andrea González - movimiento Construye

- movimiento Construye Xavier Hervas y Luz Marina Vega - movimiento RETO.

El candidato presidencial Fernando Villavicencio del Movimiento Construye era el segundo aspirante con mayor intención al voto, según los últimos sondeos; sin embargo, fue asesinado durante la tarde de este 9 de agosto.