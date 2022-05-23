Hombre es asesinado a tiros en el metro de la ciudad de Nueva York

Un hombre de 48 años recibió un disparo mortal en el pecho mientras viajaba en un vagón del metro de la ciudad de Nueva York el domingo 22 de mayo en el último de una serie de ataques aleatorios en el sistema de metro de la ciudad.

El pistolero no identificado huyó cuando el tren se detuvo en la siguiente estación en Manhattan y permaneció prófugo el domingo por la noche, dijo Kenneth Corey, jefe de departamento de la policía de Nueva York, en una rueda de prensa.

"La investigación preliminar revela que el sospechoso caminaba de un lado a otro en el mismo vagón del metro y, sin provocación, sacó un arma y disparó a la víctima a quemarropa mientras el tren cruzaba el puente de Manhattan", dijo Corey.

El pistolero descrito solo como un hombre corpulento, de "piel oscura" con barba que vestía una sudadera con capucha, pantalones de chándal grises y zapatillas blancas, huyó cuando el tren se detuvo en la estación de Canal Street, en Nueva York.

El sospechoso y la víctima no se conocían y no habían interactuado antes de los disparos, dijo la policía. La víctima, que no fue identificada por la policía, fue declarada muerta en el Hospital Bellevue poco después del tiroteo de las 11:40 a. m.

Man fatally shot on New York City subway in latest random attack https://t.co/cglx5SurCD pic.twitter.com/a4xtKyhJOt — Reuters (@Reuters) May 23, 2022

Ataques en el metro de Nueva York

La ciudad de Nueva York ha visto un fuerte aumento de la violencia y una serie de ataques aleatorios contra los pasajeros del metro.

La violencia en el tránsito ha incluido pasajeros empujados a las vías del metro desde las plataformas, incluida una mujer de Manhattan cuyo asesinato fue visto como parte de un aumento en los crímenes de odio contra los estadounidenses de origen asiático.

El 12 de abril, un hombre armado detonó bombas de humo y abrió fuego en un vagón del metro, hiriendo a más de 20 personas. Un sospechoso fue detenido al día siguiente.