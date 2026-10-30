¿Dónde quedó tanto dinero?: ASF detecta más de 9 mil millones de pesos sin aclarar en la cuenta pública 2025

La revisión del gasto federal de 2025 dejó una larga lista de cuentas pendientes. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó más de 9 mil millones de pesos cuyo uso todavía debe aclararse, con recursos observados en dependencias federales, gobiernos estatales y municipales.

El monto se reparte entre distintas instancias, pero los municipios concentran una parte importante de las observaciones: alrededor de 5 mil 200 millones de pesos corresponden a 42 ayuntamientos.

Durante la entrega del segundo informe de resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, el auditor Superior de la Federación también señaló posibles casos de tráfico de influencias y conflictos de interés relacionados con la triangulación de recursos en dos estados del país.

¿Cuánto dinero detectó la ASF sin aclarar en 2025?

De acuerdo con los resultados presentados, de los más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclaración, 2 mil 327 millones corresponden al Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y al sector educativo de la Ciudad de México.

🔎 La @ASF_Mexico detectó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en el gasto federal de 2025, correspondientes a instancias del Gobierno federal, estados y municipios. Del monto observado, 2 mil 327 millones corresponden al Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y al área educativa de la Ciudad de México; mil 200 millones, a entidades federativas, y 5 mil 200 millones, a 42 municipios. Además, durante la presentación del segundo informe de resultados, el auditor superior señaló posibles casos de tráfico de influencias y conflicto de interés en la triangulación de recursos en dos estados. Vía @maxi_pelaezp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 30, 2026

Otros mil 200 millones de pesos fueron observados en entidades federativas, mientras que aproximadamente 5 mil 200 millones están relacionados con 42 municipios.

Estas cantidades forman parte de las irregularidades detectadas durante las revisiones y deberán ser aclaradas por las instancias involucradas.

¿Qué irregularidades encontró la ASF en Nuevo León y Sinaloa?

La revisión también incluye operaciones financieras en Nuevo León y Sinaloa, donde la ASF identificó posibles esquemas de triangulación de recursos, vínculos entre empresas y particulares, así como eventuales conflictos de interés.

En Nuevo León, las investigaciones apuntan a transferencias millonarias entre constructoras, comercializadoras y otras compañías, además de movimientos relacionados con bienes inmuebles.

En Sinaloa, el caso involucra a una constructora integrada por familiares de un funcionario estatal, que habría recibido contratos de obra pública y realizado transferencias a particulares. La Auditoría busca esclarecer el origen y destino de esos recursos.

¿Cuántas auditorías realizó la ASF en la Cuenta Pública 2025?

Los resultados corresponden a 374 auditorías, distribuidas de la siguiente manera:

286 revisiones a entidades federativas.

46 a dependencias y organismos federales.

42 a municipios.



Además, el auditor Aureliano Hernández Palacios Cardel informó que durante los primeros seis meses de su gestión se presentaron 40 denuncias penales, tres de ellas relacionadas con auditorías que todavía estaban en proceso.

Entre los casos denunciados se encuentran obras pagadas que no fueron ejecutadas, equipo médico de alta especialidad que no fue localizado y documentos presuntamente falsos para simular el cumplimiento de obligaciones de seguridad social.

Las observaciones de la ASF representan recursos cuyo ejercicio debe justificarse. No significan, por sí solas, que todo el dinero haya sido desviado o que exista responsabilidad penal acreditada.