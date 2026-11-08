Una fuerte sismo sorprendió a los habitantes del centro de Japón durante las primeras horas de este domingo 8 de noviembre. Un temblor con una magnitud preliminar de 5.7 sacudió la prefectura de Shizuoka, provocando daños materiales, cristales rotos y la suspensión temporal de los servicios ferroviarios.

Aunque las autoridades descartaron el riesgo de tsunami, los reportes locales confirmaron varias personas lesionadas tras el temblor.

Estos son los detalles de este movimiento y las afectaciones que dejó.

¿A qué hora fue el sismo en Shizuoka, Japón?

El movimiento telúrico se registró a la 1:04 de la madrugada del domingo, teniendo como epicentro la prefectura de Shizuoka.

Por la fuerza del temblor, los servicios de emergencia comenzaron a recibir llamadas de auxilio, mientras los habitantes salían a las calles o buscaban ponerse a salvo dentro de sus casas.

A 5.7-magnitude earthquake struck central Japan, injuring at least 22 people, local media reported pic.twitter.com/0w5tLuiby1 — Reuters (@Reuters) November 8, 2026

Saldo de personas heridas y daños materiales por sismo en Japón

Hasta el momento, los reportes oficiales y medios locales señalan al menos 22 personas lesionadas por el sismo.

En la región de Aichi hubo 16 reportes de heridas leves, mientras que en Shizuoka al menos tres mujeres requirieron atención médica, incluyendo a una adulta mayor que cayó de su cama.

El temblor también rompió los cristales de una agencia de autos y tiró mercancía de los estantes en una librería.

Afectaciones en el servicio de trenes en Japón

El movimiento telúrico obligó a suspender y retrasar de manera temporal las operaciones en las líneas de trenes regionales durante la mañana del domingo.

Entre las rutas afectadas se encontraron los trenes de alta velocidad conocidos como Shinkansen, lo que generó retrasos para los pasajeros que transitaban por la zona centro del país.

Dos temblores sacuden Japón hoy

Horas más tarde, la Agencia Meteorológica de Japón informó sobre un segundo sismo de magnitud 4.3 a las 10:53 de la mañana en la región de Kumamoto.

Esta zona del suroeste del país aún intenta recuperarse de los estragos dejados por un terremoto de magnitud 7.1 que ocurrió el pasado mes de julio.

¡Fuerte sismo sacude Japón! 🌏



Un terremoto de magnitud 5.7 se registró durante la madrugada de este domingo y dejó al menos 22 personas heridas



El movimiento provocó daños materiales, cristales rotos y objetos que cayeron de los estantes. Algunos habitantes evacuaron sus… pic.twitter.com/kjddAmjApc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 8, 2026

¿Por qué se registran tantos sismos en Japón?

Japón se encuentra ubicado sobre el llamado “Cinturón de Fuego” del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, donde se producen cientos de terremotos cada año.

Debido a esta condición geográfica, las ciudades del país cuentan con estrictos protocolos de construcción y alerta para responder ante emergencias de esta magnitud.