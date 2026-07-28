VIDEOS: Así se vivió el terremoto de 7.1 en Japón; hay personas desaparecidas

Este martes 28 de julio se registró un devastador terremoto en Kumamoto, Japón, de magnitud 7.1 que hasta ahora ha dejado a varias personas desaparecidas y fallecidas, además de estructuras caídas y colapsadas por la intensidad del movimiento telúrico en el país Asiático.

¿Cómo se vivió el temblor en Japón hoy?

Powerful 7.1 Earthquake Rocks Japan as Buildings Topple and Walls Collapse https://t.co/zhI8t1mHDl pic.twitter.com/eN5dth6dFY — New York Post (@nypost) July 28, 2026

Sismo de 7.1 sacude Japón hoy

La ubicación exacta del sismo fue en Kumamoto, ubicada en la isla de Kyushu, al sur de Japón.

Japón se encuentra sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que registra alrededor del 20% de los terremotos de magnitud 6 o mayor en todo el mundo. Registra alrededor de 2 mil sismos al año que SÍ se sienten.

La misma primer ministra de Japón, Sanae Takaichi, confirmó afectaciones, colapsos de edificios y daños en carreteras, por lo que el gobierno activó un cuartel de emergencia para llevar víveres, agua y recursos de rescate.

VIDEOS: Así fue el terremoto que sacudió Japón

En las redes sociales se viralizaron varios videos que capturaron la fuerza con la que se sintió el terremoto, el cual sacudió viviendas y comercios.

También se publicaron imágenes después del desastre, donde se puede ver cómo algunas estructuras quedaron derribadas o con daños.

#LOÚLTIMO 🇯🇵🚨I Explosión en centro comercial de #Kumamoto tras terremoto



Este 28 de julio se produjo una explosión en el Aeon Mall Kumamoto, #Japón, lo que provocó el colapso del segundo piso, dejando a varias personas en el interior, según informaron autoridades. #Japan… — Josue Aguilar (@josuealeexis) July 28, 2026

Fábrica de papel y centro comercial de Japón: Personas atrapadas en escombros

El medio de Japón, NHK, ha reportado varios de los incidentes en el país, como el seguimiento al colapso de una fábrica de papel que dejó a varias personas desaparecidas después de que cayera una chimenea de grandes dimensiones.

Otro de los incidentes que ha resonado es el colapso de un centro comercial que después registró una explosión. Autoridades informaron que hay entre 20 y 30 empleados que no han podido ser contactados y se prevé la muerte de varias personas en el lugar.

🚨BREAKING:



🇯🇵 A powerful M7.1 earthquake just hit near Kumamoto, Japan, and a tsunami advisory is now in effect.



The shaking reached the top of Japan's intensity scale, meaning it was violent right at the epicenter.#japanearthquake #Japan#Earthquake pic.twitter.com/fxXxaOEPgD — Ravinder Singh (@ravindraJourno) July 28, 2026

¿Hay mexicanos afectados por el terremoto en Japón?

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, SRE, lamentó lo sucedido en el país de Asia, además de expresar la solidaridad del pueblo mexicano con Japón.

Por ahora, la SRE no ha reportado mexicanas o mexicanos afectados o fallecidos por el terremoto en Japón.