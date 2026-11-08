Otra tragedia ferroviaria sacudió el mundo y esta vez sucedió en el norte de África. Un choque de trenes de pasajeros sucedió a unos 76 kilómetros al sur de El Cairo, la capital de Egipto, dejando un saldo preliminar de al menos siete personas fallecidas y más de cien heridos.

Las autoridades locales y los servicios de emergencia se movilizaron para atender a las víctimas y retirar los vagones dañados.

Así sucedió el accidente y esto informaron las autoridades de las investgiaciones.

Así fue el choque entre los dos trenes

Según los reportes oficiales de la autoridad ferroviaria, el percance ocurrió cuando un tren que viajaba de Giza hacia Fayoum impactó por la parte trasera a otro que circulaba con dirección a Asuán.

El fuerte golpe provocó que varios vagones se descarrilaran y volcaran en las vías de la línea que conecta El Cairo con el sur del país.

🚨 BREAKING: The death toll from a train derailment near El Ayyat, Egypt, has climbed to 7, with 112 others injured pic.twitter.com/FzmYBcrU2B — Jamal Amin (@JamalibnAmin) November 8, 2026

¿Cuántos fallecidos y heridos hubo tras el choque de trenes?

El Ministerio de Salud de Egipto informó que el accidente dejó al menos siete personas sin vida y un total de 112 lesionados.

Los cuerpos de emergencia desplegaron decenas de ambulancias en el lugar de los hechos, ubicado en la gobernación de Guiza, para trasladar de urgencia a los heridos hacia los hospitales cercanos.

Limpian zona de accidente ferroviaria

Autoridades de transportes trabajaron en la limpieza de los restos metálicos sobre la vía para intentar restablecer las corridas en la línea principal que va hacia el Alto Egipto.

Hasta el momento, las autoridades no especificaron cuánto tiempo tomará reparar por completo los daños en las vías férreas.

Ordenan investigación por choque de trenes

Tras conocerse el tamaño de la tragedia, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, ordenó una investigación inmediata para esclarecer los hechos.

El mandatario dijo que cualquier persona que resulte responsable por negligencia deberá rendir cuentas ante la ley, mientras la fiscalía analiza las razones técnicas del impacto.

BREAKING: A Cairo-Aswan train derailed in Ayatt, Giza Governorate, Egypt, on Sunday, injuring at least 50 people. pic.twitter.com/u06hN4x8Jx — World Source News (@Worldsource24) November 8, 2026

¿Cómo es la red ferroviaria en Egipto?

Egipto cuenta con una de las redes de ferrocarriles más antiguas de la región, un sistema donde los accidentes con víctimas suelen registrarse con cierta frecuencia a pesar de las inversiones millonarias que el gobierno ha destinado en los últimos años para modernizar sus vías y equipo.