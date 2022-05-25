Asociación Nacional del Rifle condena tiroteo de Texas

La Asociación Nacional del Rifle condenó el tiroteo en una escuela de Uvalde, Texas que dejó 19 niños y dos docentes muertos. Añadió que el culpable de la masacre fue un criminal “trastornado y solitario”.

“Aunque se está llevando a cabo una investigación y están surgiendo hechos, reconocemos que este fue el acto de un criminal solitario y trastornado”.

En un mensaje compartido a través de su cuenta de Twitter, la Asociación Nacional del Rifle mandó sus condolencias a las familias de las víctimas “involucradas en este horrible y malvado crimen”.

La Asociación Nacional del Rifle indicó que en nombre de todos sus miembros reconocieron el “coraje” de los funcionarios de la escuela, los socorristas y a todos los que dieron su apoyo y servicio durante el tiroteo en Texas.

Sobre la reunión que realizará la Asociación Nacional del Rifle el próximo viernes, la organización dijo que reflexionarán sobre el evento y orarán por las víctimas. Asimismo redoblarán sus compromisos para hacer que las escuelas sean seguras.

“Mientras no reunimos en Houston, reflexionaremos sobre estos eventos, oraremos por las víctimas, reconoceremos a nuestros miembros patrióticos y nos comprometeremos a redoblar nuestro compromiso para hacer que nuestras escuelas sean seguras”, finalizó el mensaje.

Políticos de estados Unidos lamentan tiroteo en Texas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y varios políticos condenaron el tiroteo en una escuela de Texas que dejó más de 20 muertos, la mayoría de ellos niños.

El gobernador de Texas, Greg Abbott calificó el tiroteo como un "crimen sin sentido''. Mientras que el senador estadounidense Ted Cruz escribió: "Heidi y yo estamos elevando fervientemente en oración a los niños y las familias en el horrible tiroteo en Uvalde".

La congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez respondió: "¿No está programado para encabezar un concierto para la NRA en tres días, en Houston, nada menos? Puedes hacer más que orar. La fe sin obras está muerta."

Por su parte Joe Biden escribió: “Esta noche, hay padres que nunca volverán a ver a su hijo. Padres que nunca serán los mismos. Perder un hijo es que te arranquen un trozo del alma para siempre. Le pido a la nación que ore por ellos, para darles fuerza en la oscuridad”.

