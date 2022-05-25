Así realizó Salvador Ramos paso a paso el tiroteo en Texas

El gobernador de Texas Greg Abbot, relató paso a paso cómo ocurrió el tiroteo perpetrado por Salvador Ramos en una primaria de Uvalde, que dejó 19 niños y dos docentes muertos.

De acuerdo con las autoridades, antes de dirigirse a la escuela Robb Elementary, Salvador Ramos discutió con su abuela de 66 años de edad y luego disparó contra ella; sin embargo, la mujer alertó a las autoridades sobre las intenciones del adolescente.

Después, Salvador Ramos condujo su camioneta hasta llegar a la escuela, aunque las autoridades aún desconocen si esa primaria era realmente su objetivo o solo llegó ahí porque le quedó de “paso”.

El vocero de seguridad de Texas declaró que Salvador Ramos entró a la escuela después de derribar un portón y chocar dentro de la escuela. El atacante salió de la camioneta armado con un chaleco antibalas, ingresó al área de los salones y entró a un aula donde comenzó a disparar.

🇺🇸 | MATANZA EN EEUU: Salvador Ramos, de 18 años, identificado como el pistolero que mató al menos a 14 estudiantes y un maestro en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, publicó fotos de rifles y una revista de armas en Instagram antes de disparar. pic.twitter.com/0skNzKuSZY — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 24, 2022

Tras el choque de la camioneta, las autoridades recibieron alertas sobre un hombre armado que se dirigía a la primaria Robb Elementary, por lo que un grupo de agentes se dirigió al lugar.

Salvador Ramos, que estaba atrincherado en un salón, recibió a la policía con balazos y alcanzó a herir a dos agentes. Después, un equipo especializado ingresó al aula y abatió al tirador. El jefe de la policía de Uvalde, aseguró que Ramos actuó solo.

Salvador Ramos publicó en redes sus intenciones de iniciar un tiroteo

aAbbott dijo que 30 minutos antes de cometer el tiroteo con más muertos en la historia de Texas, Salvador Ramos advirtió en Facebook sobre sus intenciones de iniciar un tiroteo en una primaria, incluso avisó sobre el ataque contra su abuela.

El atacante compartió tres mensajes en redes sociales. El primer alertó que tenía ganas de dispararle a su abuela. En un segundo tuit, afirmó que ya le había disparado a su abuela. Finalmente compartió “voy a dispararle a una primaria”.

Pero estas no fueron las únicas alertas, desde días antes dio indicios de sus planes, pues recientemente cumplió 18 años y lo festejó regalándose dos rifles y cientos de municiones que compró legalmente. Obsequios que mostró a través de redes sociales, donde incluso etiquetó a usuarios desconocidos.

Salvador Ramos, identificado como el responsable de la muerte de más de 20 personas en una escuela primaria de Uvalde, se atrincheró en un salón y ahí disparó a los niños.



Según reporta Chris Olivarez, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas. pic.twitter.com/TKgWjrJThF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 25, 2022

¿Quién es Salvador Ramos, autor del tiroteo en Texas?

El gobernador de Texas informó que Salvador Ramos tenía 18 años, nació en Dakota del Norte pero vivía con sus abuelos paternos, Rolando Reyes y Celia Martínez, muy cerca de la primaria Robb Elementary, donde cometió el tiroteo.

Su mamá tenía problemas de drogas, motivo por el cual no vivía con él, y nunca conoció a su papá. Salvador Ramos estudiaba en una secundaria de Uvalde, pero desertó y se dedicaba a trabajar en un restaurante de comida rápida.

Algunas personas que lo conocían indicaron que era un adolescente que a menudo era intimidado por un impedimento del habla que incluía tartamudeo y ceceo.