¿Por qué la NASA llamó Apophis al asteroide rozará la Tierra en 2029?

Aphophis es uno de los asteroides más buscados y estudiados en los últimos años, pues cuando se descubrió en 2004, parecía que estaba en rumbo de colisionar con el Planeta Tierra.

También es conocido como también conocido como el asteroide Dios del Caos y tiene fascinados a miles de astrónomos alrededor del mundo y al público en general, pues las primeras estimaciones le daban un 2.7% de probabilidad de impactar contra la Tierra en 2029, algo que fue descartado en los análisis más recientes.

¿Qué significa Aphophis y cuál es el origen de su nombre?

El asteroide fue nombrado como Aphophis haciendo una clara referencia a la civilización egipcia, pues en esa cultura así se llama la malvada deidad de la encarnación de la destrucción y de la oscuridad.

En la mitología egipcia, Aphophis o la Diosa del Caos es una gran serpiente que intenta devorar al Sol cada noche, pero este siempre la derrota cada mañana al amanecer.

¿Cuándo pasará Aphophis cerca de la Tierra y a qué hora será visible?

Diversos especialistas pronostican que Aphophis pasará cerca de la Tierra el viernes 13 de abril de 2029, siendo perceptible a simple vista como una estrella muy brillante desde Europa, África y Asia occidental.

Asteroid Apophis is coming back.



Apophis stands out as the most dangerous asteroid that passes close to our planet.

In March 2021, it had a close encounter with Earth, and it's poised to return in 2029.

During its 2029 closest approach, Apophis will pass within.... 1/ pic.twitter.com/zoB28jsYOl — Erika  (@ExploreCosmos_) October 16, 2023

¿Qué tan cerca estará el asteroide de la Tierra y cuál es el riesgo de coalición?

Se cree que Aphophis pasará a 31 mil 600 kilómetros de la Tierra, con 3.4 km de región de incertidumbre. Es decir, estará 10 veces más cerca de nosotros que nuestro satélite natural, la Luna.

Los análisis señalan que el asteroide Dios del Caos no impactará con el Planeta Tierra, descartando posibles eventualidades por los próximos 100 años, donde se espera que se aproxime en 2029, 2036 y 2068.

¿Cuánto mide el asteroide Aphopis?

Aphopis tiene una forma similar a la de un huevo o un cacahuate, midiendo 450 metros de largo y 170 metros de ancho, con un diámetro de 370 metros.

En comparación con nuestro planeta, el asteroide Dios del Caos tiene un tamaño de aproximadamente 0.003%, pues el diámetro de la Tierra es de unos 12 mil 742 kilómetros.

