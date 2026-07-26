China prepara una misión de defensa planetaria que busca impactar un asteroide y alterar su trayectoria en relación con la Tierra antes de 2030. Según un artículo científico del equipo liderado por Li Mingtao, científico jefe de defensa planetaria de la Administración Nacional del Espacio de China, la operación va más allá de los trabajos similares de la NASA: pretende cambiar directamente la órbita del asteroide o incluso fragmentar su estructura.

Cómo es la misión de China para desviar un asteroide antes de 2030

El plan contempla dos naves que despegarían juntas y se separarían poco después de abandonar la Tierra. Una de ellas actuará como impactador y se dirigirá de forma directa hacia el objetivo, en tanto que la segunda hará el papel de observadora: tomará una ruta más larga, con una asistencia gravitacional desde Venus, y se reunirá con el asteroide para monitorearlo antes, durante y después del choque.

A diferencia de la misión europea Hera que siguió al experimento DART, la observación y la verificación formarán parte del mismo esfuerzo de los especialistas de China.

Las diferencias clave entre el plan chino y la misión DART de la NASA

Los investigadores describen que el impacto ocurriría durante una aproximación cercana a la Tierra en 2029 o 2030, cuando la nave impacte a más de 9 km por segundo, superior a los 6.1 km/s de DART, una velocidad equivalente a más de 26 veces la velocidad del sonido a nivel del mar.

El asteroide 2015 XF261: el objetivo seleccionado para el impacto

El objetivo elegido es el asteroide cercano a la Tierra nombrado como 2015 XF261, descubierto en 2015 y con una estimación de 30 metros de diámetro, aunque su tamaño exacto sigue siendo incierto.

Los científicos destacaron cuatro metas centrales: acertar con precisión en el blanco, desviar la órbita del asteroide, medir con exactitud los resultados y demostrar que la maniobra no amenaza a la Tierra.

“DART fue el primero en demostrar la deflexión de un asteroide por impacto cinético en el espacio, pero no cambió directamente la órbita de un asteroide alrededor del Sol en relación con la Tierra, lo que lo hace diferente de un escenario real de defensa planetaria”, señalan los autores de la investigación.

Los principales retos técnicos de la operación espacial

Este asteroide representa un reto, ya que los expertos sólo han podido observarlo 74 veces desde que fue descubierto. Por ello, deben recabar toda la información posible con el fin de que la nave que lo impacte deba hacerlo con precisión. Los especialistas no podrían guiarlo en tiempo real, debido al retraso en las señales de comunicación por radio.

