¡Por fin! Así puede detectar la Inteligencia Artificial asteroides “potencialmente peligrosos”

La Inteligencia Artificial (IA) es una rama de la informática que ayuda a facilitar nuestra vida. En esta ocasión, científicos del Observatorio Vera C. Rubin implementaron esta herramienta para detectar asteroides "potencialmente peligrosos" por su cercanía con la Tierra y los resultados impactaron notablemente, ¿por qué?

El programa fue puesto en marcha por astrónomos de Chiles, quienes con apoyo del algoritmo de próxima generación, conocido como HelioLinc3D, lograron identificar asteroides cercanos a la Tierra con menos observaciones de las requeridas por los métodos actuales, lo que representa un avance significativo para los estudios del universo.

Se trata del caso particular del asteroide denominado '2022 SF289', el cual ha llamado notablemente la atención por sus dimensiones de aproximadamente 182 metros, aunado a su cercanía con nuestro planeta, pues se encuentra a unos 5 millones de millas de la órbita de la Tierra, es decir, a 20 veces la distancia de la Luna.

¿Cómo detecta la IA asteroides "potencialmente peligrosos"?

Pese a que los astrónomos han dedicado gran parte del tiempo a observar el este cuerpo celeste, hoy en día, el algoritmo desarrollado gracias a la Inteligencia Artificial ha ayudado a facilitar el trabajo.

De acuerdo con el Observatorio Vera C. Rubin, el método HelioLinc3D, favorece el análisis de decenas de millones de cuerpos rocosos que se encuentran en el sistema solar, que van desde pequeños asteroides de no más de unos pocos pies hasta planetas enanos del tamaño de nuestra Luna.

Aunque la mayoría de estos satélites están distantes y no es necesario su estudio, existen otros más que orbitan cerca de nuestro planeta y se conocen como objetos cercanos a la Tierra o NEO. Tal es caso del '2022 SF289', que como su tipo existen algunos más que también merecen un constante monitoreo, es aquí donde la Inteligencia Artificial juega un papel sumamente importante.

Para su análisis, los científicos toman imágenes con la encuesta ATLAS en Hawái, utilizando sistemas de telescopios especializados como el sondeo ATLAS, financiado por la NASA, dirigido por un equipo del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái.

En síntesis se buscan rastros de PHA y lo hacen tomando imágenes de partes del cielo al menos cuatro veces cada noche. El descubrimiento llega cuando notan un punto de luz que se mueve sin ambigüedades en línea recta sobre la serie de imágenes, de esta forma se detecta con mayor precisión y en menor tiempo qué tan peligrosos pueden ser este tipo de cuerpos rocosos.

¿El asteroide es peligroso para la Tierra?

Es gracias al minucioso análisis del algoritmo que hoy en día los astrónomos pueden asegurar con certeza que el asteroide denominado '2022 SF289' no representa un riesgo para nuestro planeta sin importar su cercanía con la Tierra.

Este tipo de objetos continuarán bajo observación del Observatorio Vera C. Rubin para asegurar que efectivamente, en el futuro previsible el cuerpo rocoso siga con el mismo comportamiento "no preocupante".