¡Alerta! Esta sería la fecha de impacto del asteroide destructor de planetas en la Tierra

Astrónomos y científicos de todo el mundo se encuentran conmocionados por el acercamiento del asteroide destructor de planetas a la Tierra, el cual se tiene previsto cause efectos devastadores al mundo, ¿cuáles podrían las consecuencias y en qué fecha impactaría? Esto es lo que debes saber.

¿Qué es el asteroide destructor de planetas?

De acuerdo con la Agencia Espacial Europea, 'Apofis', o mejor conocido como el asteroide destructor de planetas, es un cuerpo celeste que fue descubierto por primera vez en 2004.

El asteroide fue bautizado con este nombre en honor a la serpiente destructora de la mitología egipcia, debido a la inquietante probabilidad de colisión en el mundo, situación que ha encendido las alarmas de la comunidad científica por los efectos devastadores que podría ocasionar en la Tierra.

¿Cuáles podrían ser los devastadores efectos del asteroide destructor de planetas?

Según indica la Agencia Espacial Europea, 'Apofis' podría provocar una explosión mil veces más potente que la del meteorito de Cheliábinsk, un evento que impactó el 15 de febrero de 2013 en la ciudad homónima, ubicada en Rusia, en la zona sur de los Urales, aproximadamente a las 09:20 hora local.

El asteroide 'Cheliábinsk', de 20 metros de diámetro y 13 mil toneladas, estalló de forma totalmente imprevista en el cielo de la región rusa liberando una energía equivalente a 35 bombas atómicas como la de Hiroshima.

Asteroide destructor de planetas: ¿cuáles podrían ser las consecuencias para la Tierra?

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Los estragos de 'Cheliábinsk' dejaron numerosas ventanas y edificios dañados, causando heridas a más de mil personas, así lo indicaron agencias internacional; sin embargo, el caso del asteroide destructor de planetas preocupa porque de tener un impacto firme en la Tierra desataría un caos catastrófico.

Científicos han añadido que acerca del impacto existen dos probabilidades, por ejemplo, si este cuerpo celeste hace contacto con la Tierra destruiría una superficie similar a la extensión total de Ecuador. Aunque si el pacto tuviera lugar en el océano, generaría un tsunami devastador.

¿Cuándo podría impactar el asteroide destructor de planetas en la Tierra?

Los astrónomos indican que con base a la ruta que sigue el asteroide la posible fecha en la que podría impactar en nuestro planeta es el 13 de abril de 2029.

Pese a que puede parecer una fecha lejana, en ese momento, este gigantesco objeto espacial se acercará peligrosamente a la Tierra, a una distancia aproximada de 38.000 kilómetros, lo que equivale a seis veces el radio de nuestro planeta.