Astronautas flotan alrededor de la cápsula Starliner tras su llegada a la EEI

Los miembros de la tripulación a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) ingresaron a la nueva cápsula de tripulación Starliner de Boeing el sábado 21 de mayo. Esto sucedió después de que la cápsula se acopló por primera vez con el puesto de avanzada en órbita el viernes, completando un objetivo importante en una prueba de alto riesgo de poner en órbita al Starliner sin astronautas a bordo.

Los astronautas de la NASA Bob Hines y Kjell Lindgren abrieron la escotilla de la cápsula no tripulada a las 12:04 p.m. EDT y flotaron, de cabeza, hacia el Starliner, donde fueron recibidos por "Rosie the Rocketeer", un maniquí de investigación, vestido con un traje de vuelo azul.

"Bueno, tuvimos el privilegio y el honor de ver llegar a Starliner ayer. Pudimos adquirir el vehículo a 12 o 15 kilómetros más o menos, y pudimos observarlo todo el tiempo. Y fue realmente espectacular ver esto hermoso vehículo llegó aquí ayer. Eso fue realmente especial para nosotros. Estacionado en la puerta por un tiempo. Resolviendo algunos problemas menores, pero ese es el tipo de cosas que esperamos en la prueba de vuelo. Y es por eso que nosotros hacemos pruebas. Si no encontramos algo así, probablemente estemos haciendo algo mal", dijo el astronauta Bob Hines en una entrevista transmitida desde el espacio.

El encuentro del CST-100 Starliner en forma de gominola con el puesto avanzado de investigación orbital, actualmente hogar de una tripulación de siete miembros, ocurrió casi 26 horas después de que la cápsula fuera lanzada desde la Base de la Fuerza Espacial de Estados Unidos de Cabo Cañaveral en Florida.

Starliner supera prueba a pesar de fallos

Starliner despegó el jueves sobre un cohete Atlas V provisto por la empresa conjunta Boeing-Lockheed Martin, United Launch Alliance (ULA), y alcanzó su órbita preliminar prevista 31 minutos después a pesar de la falla de dos propulsores a bordo.

Boeing dijo que los dos propulsores defectuosos de la cápsula Starliner no representaban ningún riesgo para el resto del vuelo espacial, que se produce después de más de dos años de retrasos y costosos contratiempos de ingeniería en un programa diseñado para dar a la NASA otro vehículo para enviar a sus astronautas hacia y desde la órbita.

El acoplamiento de la cápsula Starliner con la Estación Espacial Internacional tuvo lugar a las 20:28 horas. EDT (00:28 GMT del sábado) mientras los dos vehículos volaban 436 kilómetros sobre el sur del Océano Índico frente a la costa de Australia, según los comentaristas en una transmisión web en vivo de la NASA sobre la conexión.

Este evento marca la primera vez que las naves espaciales de los dos socios del Programa de Tripulación Comercial de la NASA se conectaron físicamente a la Estación Espacial Internacional al mismo tiempo, ya que una cápsula SpaceX Crew Dragon estaba acoplada desde que llevó a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional a fines de abril.