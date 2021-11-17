Astronautas de China están bien de salud en la Estación Espacial

Los tres astronautas de la tripulación de Shenzhou 13 se encuentran en buenas condiciones físicas y mentales después de una estadía de un mes en la estación espacial de China mientras continúan realizando experimentos y participando en actividades científicas.

Los taiconautas comen y duermen bien

La tripulación de la misión, compuesta por los astronautas Zhai Zhigang, Wang Yaping y Ye Guangfu, ha estado comiendo y durmiendo bien, mientras hace un trabajo encomiable desde que se lanzaron desde la Tierra el 16 de octubre para construir la estación Tiangong.

Después de ingresar al módulo central de Tianhe, los tres taiconautas ajustaron la configuración ambiental e instalaron el equipo relevante para estar bien preparados para la misión espacial más larga del país.

Cómoda estancia en la estación espacial

Para garantizar una cómoda estancia de seis meses en la estación espacial de China, los ingenieros del Shenzhou-13 han instalado y equipado muchos diseños e instalaciones útiles en la nave espacial Shenzhou-13.

Además, se enviaron simultáneamente alimentos nutritivos y frescos, como verduras y frutas, a la estación espacial para los astronautas.

Los tres astronautas tienen cada uno sus propios pequeños compartimentos para dormir y pueden tener mañanas rutinarias como en la Tierra mientras se visten, se lavan el cabello y se cepillan los dientes, todo en gravedad, después de despertarse cada mañana en la estación espacial de China.

Toman agua potable

Además de los experimentos científicos regulares, los astronautas llevan a cabo pruebas microbianas de muestras de agua potable mensualmente para asegurarse de que el agua sea potable.

El 7 de noviembre, Zhai y Wang salieron del módulo principal Tianhe y llevaron a cabo una serie de actividades extravehiculares (EVA).

La misión de seis horas y media probó aún más las funciones de los trajes espaciales extravehiculares de nueva generación desarrollados en China, la coordinación entre los astronautas y el brazo mecánico, y la confiabilidad y seguridad de los equipos de apoyo relacionados con los EVA.

Wang Yaping se convirtió en la segunda mujer de China en el espacio en 2013 a bordo de la misión Shenzhou 10. Mientras tanto, Zhai se convirtió en el primer astronauta chino en realizar una caminata espacial durante la misión Shenzhou 7 en 2008.

Durante este tiempo, los astronautas han transferido con éxito suministros desde la nave espacial de carga Tianzhou acoplada con Tianhe, incluida la realización de mantenimiento, la realización de ejercicios diarios para contrarrestar los efectos de la microgravedad y la realización de exámenes médicos y experimentos científicos, señaló la CMSA.