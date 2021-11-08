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Astronautas comienzan regreso a Tierra tras 6 meses en el espacio

Cuatro astronautas de la misión Crew-2 en la Estación Espacial Internacional, regresan a Tierra luego de 6 meses de misión en el espacio.

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Astronautas regresan a Tierra tras 6 meses de misión en el espacio|“Twitter:SpaceX”

Escrito por: Arturo Engels

Cuatro astronautas integrantes de la misión Crew-2 en la Estación Espacial Internacional, comienzan su regreso a Tierra tras permanecer los últimos seis meses en el espacio.

Los astronautas llegaron al complejo orbital desde el pasado mes de abril en una misión científica de larga duración y que hoy (8 de noviembre de 2021), comenzaron su viaje de regreso a casa, justo cuando la cápsula de SpaceX, Crew Dragon, se separó del laboratorio en órbita para un vuelo rumbo a la Tierra.

La cápsula Dragon, bautizada como Endeavour, se desacopló de la Estación Espacial Internacional, como estaba planeado poco después de las 2 p.m. Hora del Este (1900 GMT) en un proceso transmitido en vivo por un webcast de la NASA, con un video que muestra a los astronautas asegurados a la cabina con sus peculiares trajes de vuelo blancos con casco.

Los integrantes de la misión Crew-2 está integrada por dos astronautas de la NASA: el comandante de la misión Shane Kimbrough, de 54 años, y la piloto Megan McArthur, de 50 años. Están acompañados del astronauta japonés Akihiko Hoshide, de 52 años, y el especialista en misiones Thomas Pesquet, de 43 años, un ingeniero francés perteneciente a la Agencia Espacial Europea.

Se estima que la nave "amarizará" frente a las costas de la Florida a las 03H33 GMT del día martes.

Astronautas muestran emoción y nostalgia por su regreso a casa

Thomas Pesquet, astronauta francés:
"Mientras nos preparamos para irnos, hay una sensación agridulce, de que podríamos no volver a ver nunca la ISS".

Mientras se preparaba para su partida, el astronauta japonés, Akihiko Hoshide, publicó un mensaje en su cuenta oficial en twitter.

Akihiko Hoshide, astronauta japonés:

Han sido más de seis meses divertidos, un placer y un honor trabajar con todas estas personas increíbles de distintas partes del mundo, tanto dentro como fuera del planeta.

Astronautas enfrentan un último desafío antes de regresar a Tierra

Un problema fue detectado en el sistema de manejo de desperdicios de la cápsula Dragon, por lo que los astronautas están utilizando pañales durante su regreso a Tierra, que se estima de unas 10 horas, los astronautas no cuentan con acceso a un baño.

Megan McArthur, astronauta de la NASA:

Por supuesto que no es lo óptimo, pero estamos preparados para manejarlo... los vuelos espaciales están llenos de pequeños retos, este es uno más que hemos encontrado y con el que tenemos que lidiar en nuestra misión.

Pingüino a cargo de la Estación Espacial Internacional

Luego de más de 200 días orbitando a la Tierra, el traje espacial de la astronauta de la NASA, Megan McArthur, ha sido controlado por el un pingüino.

Regreso de astronautas pospuesto por clima adverso

Debido al mal tiempo y a lo que la NASA consideró como un "asunto médico menor", fue retrasado el lanzamiento de la cápsula Dragon junto con los astronautas de la misión Crew-2.