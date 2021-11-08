Astronautas comienzan regreso a Tierra tras 6 meses en el espacio

Cuatro astronautas integrantes de la misión Crew-2 en la Estación Espacial Internacional, comienzan su regreso a Tierra tras permanecer los últimos seis meses en el espacio.

Los astronautas llegaron al complejo orbital desde el pasado mes de abril en una misión científica de larga duración y que hoy (8 de noviembre de 2021), comenzaron su viaje de regreso a casa, justo cuando la cápsula de SpaceX, Crew Dragon, se separó del laboratorio en órbita para un vuelo rumbo a la Tierra.

La cápsula Dragon, bautizada como Endeavour, se desacopló de la Estación Espacial Internacional, como estaba planeado poco después de las 2 p.m. Hora del Este (1900 GMT) en un proceso transmitido en vivo por un webcast de la NASA, con un video que muestra a los astronautas asegurados a la cabina con sus peculiares trajes de vuelo blancos con casco.

Los integrantes de la misión Crew-2 está integrada por dos astronautas de la NASA: el comandante de la misión Shane Kimbrough, de 54 años, y la piloto Megan McArthur, de 50 años. Están acompañados del astronauta japonés Akihiko Hoshide, de 52 años, y el especialista en misiones Thomas Pesquet, de 43 años, un ingeniero francés perteneciente a la Agencia Espacial Europea.

Se estima que la nave "amarizará" frente a las costas de la Florida a las 03H33 GMT del día martes.

That's a lap! @SpaceX's Crew Dragon Endeavour has completed its flyaround of the @Space_Station and is in a series of departure burns.



Visit https://t.co/z1RgZwQkWS for continuous coverage. We'll pick up final splashdown coverage live on Twitter ~9:30pm ET (02:30 UTC): pic.twitter.com/tDsx4egvlp — NASA (@NASA) November 8, 2021

Astronautas muestran emoción y nostalgia por su regreso a casa

Thomas Pesquet, astronauta francés:

"Mientras nos preparamos para irnos, hay una sensación agridulce, de que podríamos no volver a ver nunca la ISS".

Mientras se preparaba para su partida, el astronauta japonés, Akihiko Hoshide, publicó un mensaje en su cuenta oficial en twitter.

Last minute packing, getting ready to depart ISS. It has been a fun 6+ months - pleasure and honor working with ALL the incredible people from around the world, both on & off the planet. — 星出 彰彦 (JAXA宇宙飛行士) (@Aki_Hoshide) November 8, 2021

Akihiko Hoshide, astronauta japonés:

Han sido más de seis meses divertidos, un placer y un honor trabajar con todas estas personas increíbles de distintas partes del mundo, tanto dentro como fuera del planeta.

Astronautas enfrentan un último desafío antes de regresar a Tierra

Un problema fue detectado en el sistema de manejo de desperdicios de la cápsula Dragon, por lo que los astronautas están utilizando pañales durante su regreso a Tierra, que se estima de unas 10 horas, los astronautas no cuentan con acceso a un baño.

Megan McArthur, astronauta de la NASA:

Por supuesto que no es lo óptimo, pero estamos preparados para manejarlo... los vuelos espaciales están llenos de pequeños retos, este es uno más que hemos encontrado y con el que tenemos que lidiar en nuestra misión.

Pingüino a cargo de la Estación Espacial Internacional

Luego de más de 200 días orbitando a la Tierra, el traje espacial de la astronauta de la NASA, Megan McArthur, ha sido controlado por el un pingüino.

Day 200! Guin-Guin🐧and all of #Crew2 are ready to head home. Thank you to everyone who made this mission possible, and worked hard to make it a success. Thank you also for sharing in the journey with us. Next stop: 🌎 pic.twitter.com/4BQcvR7mrP — Megan McArthur (@Astro_Megan) November 8, 2021

Regreso de astronautas pospuesto por clima adverso

Debido al mal tiempo y a lo que la NASA consideró como un "asunto médico menor", fue retrasado el lanzamiento de la cápsula Dragon junto con los astronautas de la misión Crew-2.