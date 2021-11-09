Astronautas llegan a la Tierra tras 6 meses en la Estación Espacial

EL amerizaje fue retrasado varias horas hasta la madrugada de este martes debido a "vientos violentos" frente a Florida, informó la NASA. Los astronautas que llegaron a Tierra fueron rescatados por barcos luego de que permacecieron en la Estación Espacial Internacional.

Su viaje comenzó el lunes poco después de las 2 pm ET cuando los astronautas abordaron la cápsula Crew Dragon, que había permanecido unida a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde que llegó con la tripulación en abril. La nave espacial pasó casi nueve horas maniobrando lentamente a través de la órbita, acercándose a la gruesa capa interna de la atmósfera de la Tierra antes de que Crew Dragon encendiera sus propulsores para cortar el aire de manera segura, desplegar paracaídas y aterrizar en el Golfo de México alrededor de las 10:30 pm del lunes.

Se escucharon aplausos desde el centro de control de vuelo cuando los cuatro paracaídas principales se inflaron sobre la cápsula mientras descendía hacia la superficie del Golfo, reduciendo su velocidad a unos 24 kilómetros por hora antes de caer suavemente en el mar en calma.

Astronautas rescatados

Una flota de barcos de rescate esperaba su llegada y llevó a los cuatro astronautas a un lugar seguro, dos de la NASA: el comandante de la misión Shane Kimbrough, de 54 años, y la piloto Megan McArthur, de 50 años, junto con el astronauta japonés Akihiko Hoshide, de 52 años, y su compañero especialista en misiones Thomas Pesquet. , 43 años, ingeniero francés de la Agencia Espacial Europea.

"Es genial estar de regreso en el planeta Tierra", se escuchó decir a Kimbrough momentos después del aterrizaje en la transmisión web de la NASA.

Actividades que realizaron en el espacio

Durante su estancia en el espacio, Kimbrough, McArthur, Pesquet y Hoshide supervisaron numerosos experimentos científicos e incluso probaron los primeros chiles cultivados en el espacio. También realizaron caminatas espaciales, en las que se pusieron los icónicos trajes blancos para salir de la Estación Espacial y trabajar en su exterior, y soportaron algunos desafíos desgarradores, como superar la falla de encendido de un nuevo módulo ruso que se adjuntó a la EEI y brevemente la dejó fuera de posición.

El viaje a casa presentó un último desafío: los problemas con el inodoro a bordo de la cápsula Crew Dragon de SpaceX dejaron a los astronautas sin una opción de baño durante su viaje de regreso a casa. En cambio, la tripulación se vio obligada a depender de "ropa interior", esencialmente pañales para adultos, durante el viaje de nueve horas.

