El excandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputado local por el distrito 22 en las elecciones de 2024, José Luis Gómez Flores, fue víctima de un ataque armado la tarde de este viernes al interior de un gimnasio en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados ingresaron al establecimiento deportivo y dispararon de manera directa contra el político sinaloense, quien resultó herido y fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

Tras la agresión, fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en los alrededores del inmueble, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Este ataque se registra en medio de una ola de violencia que también cobró la vida del regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Culiacán, Julio César Osuna Cháidez, quien fue asesinado horas antes en la capital del estado.

PRI Mazatlán condena el atentado y exige frenar la inseguridad

A través de un comunicado oficial firmado por la presidenta del Comité Directivo Municipal, Maribel Chollet Morán, y el secretario general, José Trinidad Tirado Olvera, el PRI Mazatlán condenó enérgicamente la agresión contra su militante y exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

“Nuestra exigencia de seguridad y justicia no se limita a la agresión contra un integrante de nuestro partido.

La seguridad de las y los mazatlecos debe garantizarse por encima de cualquier afiliación política, ideología o condición social”, señaló la dirigencia local, al tiempo que demandó acciones contundentes y resultados en lugar de justificaciones ante la violencia que impacta a la entidad.