Alan Addi Lira Navarro, un joven de 26 años originario de Poza Rica, Veracruz, permanece desaparecido desde el pasado 28 de octubre, luego de aceptar una oferta laboral publicada en redes sociales para enlistarse en acciones militares en Rusia. Su madre, Dulce Idalia Navarro, señaló que desde el momento en que su hijo emprendió el viaje y arribó a territorio ruso mantuvo comunicación constante con ella mediante fotografías, mensajes y videollamadas a distintas horas debido a la diferencia de horario, hasta que el contacto se interrumpió de forma abrupta a finales de octubre.

“Desde que él se fue, todo su viaje él me fue mandando fotos, fotos, fotos, videollamadas, mensajes, o sea, nunca perdimos comunicación. Desde que él llegó allá todo el tiempo: ‘mamá’, me marcaba; a veces me marcaba a las tres de la mañana, a veces a las cinco de la mañana para mí porque para allá él era de día, entonces nunca perdí contacto… hasta el día 28 de octubre”, relató Dulce Idalia Navarro.

La oferta en redes sociales y el llamado de su familia desde Veracruz

Según el reporte informativo, Alan Addi Lira Navarro creció desde los siete años en el fraccionamiento Olmecas, en el municipio veracruzano de Coatzintla, y soñaba con ser militar. Ante la falta de oportunidades laborales en su localidad y atravesando problemas personales, decidió aceptar la propuesta de reclutamiento que localizó a través de internet, sin imaginar que semanas después se perdería todo rastro de su paradero.

Actualmente, sus familiares y allegados desconocen si el joven sigue con vida o en qué zona se encuentra, debido a que las vías de comunicación con las que contaban desaparecieron por completo. En medio de la angustia y la incertidumbre, su madre hizo un llamado público para obtener cualquier información que permita localizarlo: “Yo solamente quiero volver a ver a mi hijo, abrazarlo de la manera en la que él esté, porque sí soy consciente que puede que esté muerto, pero el corazón de madre me dice que no… yo lo único que pido es tener noticias de él, saber cómo está, es todo lo que pido”.

Joven tlaxcalteca termina en el ejército ruso por una falsa oferta de trabajo; buscan regresarlo

El caso de Alan Addi Lira Navarro ocurre de manera paralela al de Salvador Hernández Téllez, otro joven mexicano de 26 años, originario de la comunidad de Matlalohcan, en el municipio de Tetla, Tlaxcala, quien terminó incorporado a las Fuerzas Armadas de Rusia tras ser engañado mediante una falsa oferta laboral difundida en redes sociales. Los reclutadores le prometieron un empleo como guardia de seguridad en una fábrica rusa con un sueldo de 3 millones de rublos e incluso le enviaron dinero para tramitar su pasaporte y visa, logrando que viajara el pasado 30 de octubre desde Tlaxcala hacia la Ciudad de México, Estambul y finalmente Moscú.

Sin embargo, según el testimonio de su madre, Lilia Téllez, al llegar a territorio ruso el joven firmó un contrato redactado en ruso cuyo contenido no comprendía, tras lo cual fue enlistado en el ejército para combatir en el conflicto contra Ucrania. Antes de que se perdiera todo contacto con él el 12 de noviembre, Salvador Hernández envió mensajes pidiendo auxilio y expresando temor al ser enviado al frente de batalla. Actualmente, el gobierno de Tlaxcala, encabezado en la vocería por Antonio Martínez Velázquez, confirmó que mantiene coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para localizarlo y gestionar su posible repatriación, aunque la Cancillería advirtió a la familia que lograr su baja militar en Rusia no será un trámite sencillo.