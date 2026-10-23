Escuinapa y Sinaloa, dos años bajo violencia: atacan autobús con estudiantes y jóvenes se enfrentan a machetazos

Atacan autobús y riña a machetazos, viven con miedo. Niños y adolescentes de secundaria vivieron el ataque a su autobús en el que iban a su escuela en Escuinapa, Sinaloa, cuando dos sujetos se emparejaron con el camión, el chofer aceleró hasta un reten militar, sin embargo, resultó herido. Su maniobra ayudó a que 30 muchachos y otros pasajeros resultaran ilesos.

Durante los últimos días se han registrado 10 ataques armados que han dejado ocho muertos y dos heridos. Una muestra más de violencia en Sinaloa fue el enfrentamiento a machetazos en Ahome, entre jóvenes de entre 14 y 16 años, los ocurrieron afuera de una primaria donde uno de los involucrados supuestamente iba a recoger a sus hermanos.

