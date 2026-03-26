Sicario ataca a embarazada en La Guajira, Colombia; el momento quedó grabado

Sólo tomó unos segundos... y quedó grabado. Una embarazada fue atacada a balazos cuando estaba afuera de su propia casa en La Guajira, Colombia, en un hecho que comenzó a circular en video y desató indignación.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo un hombre llega hasta la vivienda, se acerca sin mediar palabra y dispara. Todo ocurre mientras la víctima se encontraba sentada en el patio, sin posibilidad de reaccionar.

El caso no solo ha generado conmoción por la violencia del ataque, sino por la condición de la víctima: una mujer embarazada que ahora lucha por su vida.

Así fue el ataque contra la mujer embarazada en La Guajira

La agresión ocurrió en el barrio de Uribia, en el departamento de La Guajira, Colombia. El presunto atacante llegó a bordo de una motocicleta hasta el domicilio.

Sin decir palabra alguna, se aproximó a la víctima, quien platicaba con otra mujer en el patio de su casa y le disparó por la espalda. Tras el ataque, la acompañante de la víctima y vecinos intentaron auxiliarla.

El momento quedó captado por cámaras de seguridad, lo que ahora forma parte clave de las investigaciones.

🇨🇴 | La mujer de 27 años, con ocho meses de gestación, que fue atacada a disparos en su casa en La Guajira, Colombia, fue sometida a una cesárea de emergencia.



La bebé está a salvo, mientras ella lucha por su vida en una UCI. https://t.co/9uzqMDY6l5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 26, 2026

¿Quién es la mujer embarazada atacada a balazos?

La víctima fue identificada como Katherin Paola Torres Barros, una joven psicóloga de 27 años.

Tras la agresión, fue trasladada de emergencia a un hospital en Maicao, donde recibió atención especializada. Su estado de salud fue reportado como grave.

Hasta el momento no hay informes sobre la salud del bebé.

Esto se sabe del agresor y el móvil del ataque

Hasta ahora, no hay una versión oficial sobre el motivo del ataque.

Las autoridades analizan los videos de seguridad para identificar al responsable y reconstruir lo ocurrido. Tampoco se ha informado sobre personas detenidas.

El caso ha generado indignación en La Guajira, donde este tipo de ataques contra civiles vuelve a poner en foco la violencia en la región.

¿Uribia es una zona violenta?

Uribia, en el departamento de La Guajira, es una zona que ha enfrentado problemas de seguridad en los últimos años.

Su ubicación fronteriza con Venezuela la convierte en un punto estratégico para actividades ilegales como el contrabando, además de que en la región se han documentado hechos de violencia relacionados con grupos criminales.