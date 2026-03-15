“La puerta estaba cerrada": Encuentran muertos a dos adultos mayores en Colombia; esto dice su hija

Un caso que conmociona a habitantes de un barrio en Bogotá, Colombia, es el del asesinato de dos adultos mayores en dos habitaciones distintas de su casa. Se trata de Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66 años, en el barrio Aures de Suba, en la capital colombiana.

Captado en cámara: El detalle de la gorra que delató al presunto agresor

Un familiar revisó las cámaras de seguridad conectadas vía internet y detectó que un sujeto llevaba una gorra de Guillermo y que se cubría la cara con un trapo. “Entonces yo de inmediato salí de mi casa y fui hasta allá”, aseveró la hija de la pareja en una declaración.

Las imágenes muestran los cuartos desordenados. El cuerpo del hombre de 72 años, quien tenía problemas de movilidad, estaba cerca del bastón que utilizaba.

No fue robo: Investigadores encuentran dinero y celulares en la escena del crimen

La hija entró a la casa con los policías. “Seguimos derecho al cuarto de mis papás, pero la puerta estaba cerrada con seguro. Yo me asomé por la ventana y vi a mi papá al lado de la cama, tirado en el piso boca arriba”, afirmó.

Las autoridades le pidieron a la hija que saliera de la casa y después informaron que su madre estaba enrollada en una cobija, sin signos vitales, en otra habitación de la vivienda.

Pese al desorden en la casa, los investigadores encontraron celulares, dinero y objetos de valor al interior. Incluso Guillermo tenía su teléfono celular entre su ropa, por lo cual consideran que no se trata de un robo.

Antecedentes de violencia: El exyerno bajo la lupa de las autoridades de Bogotá

Con la pareja de adultos mayores vivía su nieta y la expareja sentimental de su hija, de quien se divorció en 2024 por agresiones físicas y psicológicas, por lo que demandó por violencia intrafamiliar.

El hombre vivía desde noviembre de 2025 en dicho lugar y Gloria Isabel Guerrero le puso una cuota de renta de 250 mil pesos colombianos mensuales, poco más de mil 200 pesos mexicanos. Actualmente, no contaba con trabajo como pintor de casas, que es a lo que se dedicaba.

El sujeto ya declaró ante las autoridades y confirmó que vivía en dicha casa, pero alegó que al momento del ataque no estaba presente.