Atacan a policías municipales de Sinaloa en inmediaciones del Aeropuerto de Mazatlán

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reporta que elementos de la Policía Municipal de Mazatlán fueron víctimas de un ataque armado en un carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Mazatlán.

La agresión de los civiles, quienes formarían parte de un grupo criminal, provocó el despliegue del Grupo Interinstitucional, por lo que pudieron controlar la situación y evitaron afectaciones en los vuelos.

¿Cómo fue el ataque contra policías municipales cerca del Aeropuerto de Mazatlán?

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reveló que el ataque se dio en una carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Mazatlán.

“La SSP Sinaloa informa que, este sábado 3 de octubre de 2026, se registró una agresión a personal de la Policía Municipal en inmediaciones de la carretera que conduce al aeropuerto Internacional de Mazatlán, por lo que se desplegó de inmediato el Grupo Interinstitucional a la zona”, informaron en un comunicado.

El Grupo Interinstitucional de Sinaloa es un conjunto de fuerzas de seguridad formado por los tres niveles de gobierno para combatir la delincuencia y proteger a la población en los municipios del estado.

La #SSPSinaloa informa que, este sábado 3 de octubre de 2026, se registró una agresión a personal de la Policía Municipal en inmediaciones de la carretera que conduce al aeropuerto Internacional de #Mazatlán, por lo que se desplegó de inmediato el Grupo Interinstitucional a la… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 3, 2026

“La situación se encuentra bajo control, el aeropuerto opera con normalidad para aquellas personas que tienen sus vuelos programados. En cuanto al hecho de inseguridad, se mantienen recorridos preventivos, por lo que se solicita a la sociedad en general a evitar el lugar y atender las indicaciones de las autoridades”, agregaron.

Además, pidieron a la población reportar cualquier actividad sospechosa en la zona a los números 911 y 089.

Hasta el momento no hay reporte de heridos, víctimas mortales o detenidos por el ataque armado.

¿Qué pasó en el Aeropuerto de Mazatlán?

En un segundo comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el Aeropuerto Internacional de Mazatlán opera con normalidad tras la agresión contra policías municipales.

“La SSP Sinaloa informa que, este sábado 3 de octubre de 2026, la carretera que conduce al aeropuerto Internacional de Mazatlán se encuentra completamente libre a la circulación”, añadieron.