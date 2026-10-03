VIDEO: Director de la policía de León, Guanajuato, es suspendido por agredir a mujer

Tras ser expuesto en redes agrediendo a una mujer, Óscar Mario Nava Quevedo, director operativo de la Policía Municipal de León, Guanajuato, fue suspendido de sus funciones.

¿Cómo sucedió esta agresión?

En el video, aparentemente filtrado por personal interno, se le ve sometiendo a la mujer agarrándola del cuello para luego abofetearla, todo ello ante la mirada de otros policías, incluida la comandante conocida como "Venus".

Tras la difusión, Jorge Guillén Rico, secretario de Seguridad Pública de León, detalló que el incidente ocurrió en una "casa de pánico" en Cerrito Amarillo durante un operativo previo.

🚨Suspenden a mando policial de @municipio_leon por agresión física contra una mujer 👇



Tras ser exhibido en redes agrediendo a una mujer, el director operativo de la Policía Municipal de León Municipio, Óscar Mario Nava Quevedo, fue suspendido de sus funciones.

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Autoridades de León ya investigan la actuación de los policías en León

Jorge Guillén Rico señaló que el caso está siendo investigado por el área de Asuntos Internos, la cual deberá identificar las circunstancias en las que actuaron los agentes y, de ser necesario, las responsabilidades correspondientes en León.

“De momento, el comandante va a ser suspendido de sus funciones”, señaló el funcionario, reiterando que se llevarán a cabo capacitaciones dirigidas a los elementos en materia de derechos humanos y violencia de género.

¿Qué pasará ahora sobre este acto de agresión?

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León no ha comunicado si aparte de Nava Quevedo, existen otros agentes sujetos a investigación por los hechos captados en el video.

Además, se aguarda el resultado de la investigación interna y las posibles medidas que se podrían tomar en caso de detectar irregularidades en el procedimiento policial.

Por lo que la investigación deberá esclarecer las circunstancias que rodearon la intervención en León, el protocolo que siguieron los agentes y si el uso de la fuerza utilizado durante la detención se ajustó a las normativas correspondientes.

¿Un caso más de agresión bajo la lupa?

Sin más que decir, este caso en León vuelve a poner en tela de juicio la actuación de los cuerpos policiales y la implementación de los protocolos de derechos humanos durante las detenciones, especialmente en intervenciones en domicilios.