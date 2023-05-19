VIDEO: Ataque de abejas deja a dos personas heridas en Encino, California

Un ataque de abejas ocurrió en calles de Encino, California, y dejó a a dos personas heridas. Debido a lo peligroso de la situación, las autoridades de Encino le pidieron a los residentes que permaneciera dentro de sus hogares.

Un video mostró el momento en que un oficial del Departamente de la Policía de Los Angeles, fue víctima del ataque de abejas.

En el video que se he hecho vuiral en redes sociales se puede apreciar como el uniformado intenta una y otra vez de apartar de su cara a las abejas. De hecho esta situación hizo que súbitamente perdiera el equilibrio.

En su desesperación, el oficial de la policía se levantó pero desafortunadamente ya estaba herido por lo que fue atendido por los servicios de emergencias tras el ataque de abejas.

“A cloud of hundreds of bees” swarmed an L.A. neighborhood on Monday, sending two people including this volunteer police officer to a local hospital. @kcalnews captured the moment the officer was attacked by the swarm and got “dozens of bee stings.” https://t.co/TKbyZbDPTn pic.twitter.com/CzIq3x04Ty — CBS News (@CBSNews) May 16, 2023

Policía fue víctima de un ataque de abejas en California

Izak Kharrazi, de All Valley Honey & Bee señaló que: "Hay como una nube de cientos de abejas allí. -Dije, oh chico, esto va a, por eso de inmediato me puse mi equipo porque puedo verlas. Están tan enojadas como podrían estarlo".

Los bomberos del área de Encino confirmaron a dos personas heridas por ataques de abejas, incluyendo al oficial de la Policía de Los Angeles. Las dos personas heridas fueron trasladadas a un hospital tras el ataque de abejas que ocurrió durante la tarde del pasado lunes 15 de mayo de 2023.

Uno de los vecinos, Jerry Spots quien se encontraba en la calle dijo que vio cuando un conductor de servicio de reparto, fue víctima del ataque de abejas.

Spotts, agrega que: "Llegó a la puerta. El tipo de UPS estaba siendo rodeado y comenzó a decir, ya sabes, corre abejas y me picaron justo en el labio".

Security guard collapsed to the ground after being repeatedly stung by a swarm of angry bees terrorizing a Los Angeles neighborhood. pic.twitter.com/S3DzwpAdAK — Daily Loud (@DailyLoud) May 17, 2023

Una empresa especializada en la extracción de abejas que fue llamada después del ataque sospecha que las abejas se originaron de una colmena ubicada cerca del techo de una casa de Adlon Road en Encino.

Izak Kharrazi. de All Valley Honey & Bee, señaló que: "Este no es un comportamiento normal para que estas abejas estén tan enojadas. Quieren matarte. Esto no está bien".

Los bomberos advirtieron para que residentes permanecieran dentro de sus hogares además de que mantuvieran cerradas puertas y ventanas, mientras que el equipo de remoción de abejas pudo rociar la colmena. "Por la situación y la emergencia tuve que rociarlos y matarlos”, agregó Kharrazi.

Y aunque a ciencia cierta no se sabe porque las abejas comenzaron a atacar, los profesionales dicen que esta situación es un recordatorio para que nunca intenten quitar una colmena por su cuenta. Lo que debes hacer es entrar a tu casa, cerrar y pedri ayuda.

