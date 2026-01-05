Violencia en Culiacán: Ataque armado en Bacurimí deja dos muertos y dos heridos

La tarde del sábado 3 de enero, la tranquilidad de la comunidad de Bacurimí en Culiacán se rompió por el sonido de ráfagas de armas largas . Alrededor de las 18:30 horas, un grupo de civiles armados, que se desplazaba en vehículos de modelo reciente, alcanzó a una camioneta blanca sobre la carretera Culiacán-Culiacancito y abrió fuego sin piedad, dejando un saldo de dos muertos y dos heridos.

El ataque ocurrió justo frente a la conocida zona de restaurantes de la localidad.

Fue asesinado a balazos Francisco Javier, director de Tránsito de #Culiacán



El funcionario viajaba en un camioneta blanca en la sindicatura de Aguaruto cuando ocurrió el ataque.https://t.co/MCzoxobkLT pic.twitter.com/nKmSHcmXpM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 5, 2026

Dos muertos tras balacera en Culiacán

Tras el ataque, el escenario fue desolador. Dentro de la camioneta blanca quedó el cuerpo sin vida de uno de los ocupantes, quien murió de forma instantánea debido a los múltiples impactos. Los otros tres tripulantes fueron auxiliados por paramédicos y trasladados de urgencia a centros médicos.

Lamentablemente, horas más tarde se confirmó que un segundo hombre falleció mientras recibía atención en un hospital particular. Los otros dos sobrevivientes permanecen bajo vigilancia médica con heridas de gravedad.

Cierran circulación por balacera en Culiacán

Debido a que la camioneta de las víctimas quedó atravesada en medio de la cinta asfáltica, la circulación fue cerrada por completo en ambos sentidos. Elementos de la Policía Municipal, Estatal y personal de la Defensa resguardaron el área para evitar nuevos incidentes y permitir el trabajo de los peritos.

El personal forense llegó momentos más tarde para recolectar los casquillos y realizar el levantamiento del cuerpo para trasladaro al Servicio Médico Forense.

Crimen infame



🚨 Asesinan a balazos a Nayeli Rivera García, titular del Escuadrón Red Púrpura, el agrupamiento policial que combate la violencia de género en #Culiacán.



La Policía, de 42 años, fue interceptada y atacada por sujetos armados sobre la carretera Culiacán–Navolato… pic.twitter.com/FLwo0HoimB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 12, 2025

Quiénes son las víctimas del ataque armado

Hasta el momento, ninguna de las cuatro víctimas ha sido identificada formalmente.

La Fiscalía General del Estado ya abrió la carpeta de investigación correspondiente. Se están revisando las cámaras de seguridad del corredor gastronómico para intentar identificar las placas o modelos exactos de las unidades en las que huyeron los agresores.

Inseguridad en Culiacán

Este nuevo hecho violento se suma a la racha de inseguridad que afecta a la capital sinaloense en este inicio de año.

Este lunes 5 de enero se confirmó otro ataque armado en Culiacán, dirigido al Director de Tránsito de la comunidad. El funcionario identificado como Francisco Javier Zazueta fue interceptado por un grupo de personas armadas, quienes abrieron fuego contra la camioneta en la que se trasladaba Zazueta.