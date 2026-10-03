Violencia en Michoacán: Ataque armado en bar deja al menos 5 muertos y varios heridos

La noche del viernes, las distintas corporaciones policiales y de auxilio activaron sus protocolos de emergencia tras recibir el reporte urgente de un ataque armado en un bar ubicado en Zamora, Michoacán.

Los hechos se registraron en un negocio dedicado a la venta de bebidas alcohólicas, identificado como el bar Quijote, localizado sobre la calle Virrey de Mendoza en el municipio de Zamora.

Al menos 5 personas muertas tras ataque armado en bar

La alerta movilizó de manera inmediata a elementos de seguridad de diversos órdenes de gobierno con el objetivo de asegurar el perímetro y salvaguardar la integridad de posibles testigos en las inmediaciones.

De acuerdo con la información preliminar recabada por las fuentes de rescate y los cuerpos de seguridad en el sitio, el ataque armado dejó un saldo inicial de al menos cinco personas asesinadas, además de reportarse múltiples lesionados.

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Los paramédicos que arribaron al punto de la conflagración comenzaron de inmediato con las labores de valoración médica, confirmando la presencia de sobrevivientes que presentaban heridas de gravedad.

Estas personas fueron estabilizadas en el lugar y trasladadas hacia distintos centros hospitalarios de la región para recibir atención médica especializada, mientras las autoridades mantenían el cerco perimetral.

Autoridades buscan a los responsables del atentado

Hasta el momento, los operativos desplegados por las corporaciones policiales en las calles aledañas y colonias cercanas no han reportado la detención de personas presuntamente implicadas en la agresión múltiple.

Ante este panorama, la zona quedó bajo el resguardo de peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes comenzaron con la recolección de indicios balísticos y testimonios que permitan reconstruir la mecánica de los hechos y dar con el paradero de los agresores.

Las cifras y los detalles del atentado se mantienen bajo un carácter preliminar, a la espera de que avancen las diligencias ministeriales y los dictámenes periciales oficiales que permitan esclarecer con precisión el número total de víctimas y el móvil detrás de este violento episodio que conmociona a la comunidad de Zamora.

