Ataque en secundaria de Coahuila: Hermanos asesinan subdirectora y dejan múltiples lesionados

La mañana de este jueves, las instalaciones de la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión en Torreón, Coahuila, fueron escenario de un ataque que desató un intenso despliegue de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la agresión dejó un saldo preliminar de múltiples personas lesionadas y cobró la vida de la subdirectora del plantel, identificado de manera preliminar como un subdirector, quien no sobrevivió a las heridas provocadas por el ataque.

Las autoridades locales aseguraron el perímetro escolar mientras paramédicos brindaban atención médica urgente a los heridos, entre los que se encuentran estudiantes o personal docente del centro educativo.

Detención de sospechosos e investigación en curso

Tras el reporte, elementos policiales implementaron un operativo de reacción rápida que permitió la captura de al menos dos presuntos implicados en los hechos violentos quienes resultaron ser hermanos de tan solo 18 años.

La zona quedó bajo el resguardo de la fiscalía estatal para el levantamiento de evidencias balísticas y el inicio de las indagatorias que esclarezcan el móvil de esta agresión al interior del recinto educativo.