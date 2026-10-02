Hermanos publicaron en redes sociales la ropa y los artefactos que usarían en el ataque a la secundaria

El día de ayer dos jóvenes hermanos irrumpieron en una secundaria de torreón, Coahuila y realizaron un ataque que cobró la vida de la subdirectora del plantel y dejó varios lesionados; sobre esto el fiscal de Coahuila, Federico Hernández informó que "los cuates" habrían publicado artefactos así como la ropa que usarían durante el hecho.

Fanatismo virtual y líneas de investigación cibernética

De acuerdo con las declaraciones del fiscal, las pesquisas revelaron que en las redes sociales de los presuntos responsables se publicaron previamente imágenes de sus atuendos y de los artefactos que utilizarían en el atentado, algo que podría tener relación con una premeditación del lamentable hecho.

El rastro cibernético dejado por los atacantes se podría usar para entender el móvil de la incursión que cobró la vida de Neri Edith, subdirectora del plantel, y dejó a cuatro personas más lesionadas, entre ellas un profesor de español y un menor de edad reportados con estado de salud reservado.

Ataque de exalumnos deja una subdirectora muerta y cuatro heridos en #Torreón, #Coahuila



Dos hermanos de 18 años, exalumnos del plantel, irrumpieron en una secundaria para atacar a docentes y alumnos, provocando el fallecimiento de la subdirectora y dejando a cuatro personas… pic.twitter.com/t2HSKhGxk1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 2, 2026

Esto publicaban los "gemelos"; hermanos que atacaron a machetazos una secundaria en Torreón

El fiscal habló sobre un posible pseudo fanatismo hacia figuras ajenas al contexto nacional y tendencias de internet que pudieron influir en la decisión unilateral de los agresores.

Aunque la Fiscalía precisó que aún se indaga si el contenido digital estaría relacionado con la agresión, el análisis técnico de sus perfiles busca esclarecer el grado de radicalización que los condujo a ejecutar la agresión ocurrida la mañana del jueves

Horas antes de la agresión, los dos hermanos señalados como probables responsables habrían difundido en TikTok imágenes de armas, artefactos incendiarios y diversos símbolos.

Las publicaciones, localizadas tras los hechos y acompañadas de la frase "Ya me toca a mí", se han convertido en piezas clave para la investigación ministerial, pues buscan determinar si existió una planeación previa y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a los jóvenes a ejecutar el atentado.

El rastro cibernético dejado por los atacantes no solo documenta la antesala del violento suceso que cobró la vida de una docente y dejó a varias personas lesionadas, sino que ahora forma parte de los peritajes técnicos de la Fiscalía General del Estado. Las autoridades analizan este contenido digital para establecer el grado de premeditación y esclarecer los factores que motivaron la agresión al interior del plantel educativo.

