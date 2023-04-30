Diez muertos y dos heridos tras ataque armado en Ecuador

Al menos diez personas murieron y otras dos resultaron heridas luego de un ataque armado ocurrido en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, en un episodio aparentemente ligado a las disputas entre grupos criminales de la zona, señaló la Fiscalía General del Estado en Twitter

El ataque armado tuvo lugar durante la noche del sábado (29 de abril de 2023), cuando una camioneta con hombres armados llegó a un local situado en un suburbio del oeste de Guayaquil, ciudad portuaria del Pacífico en Ecuador y abrió fuego con armas largas contra un grupo de personas.

William Villarroel, el jefe policial de la zona, señaló que: "Creemos que se trata de una lucha de los grupos delincuenciales organizados, de la lucha por el poder del territorio".

#ATENCIÓN | #Guayas: #FiscalíaEc abrió -de oficio- una investigación previa por el asesinato de 10 personas, tras un ataque armado, suscitado la noche de este sábado en las calles Gómez Rendón y la 14, al suroeste de #Guayaquil. Otras 2 personas estan heridas. pic.twitter.com/4bviFFzLM7 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 30, 2023

Masacre en Ecuador deja víctimas inocentes, una mujer y una niña

En uno de los mensajes de la Fiscalía General del Estado de Guayaquil, se dijo que inició una investigación de oficio por el asesinato, que se registró en las calles Gómez Rendón y la 14, al suroeste de la ciudad ecuatoriana.

Autoridades señalaron que dos personas heridas son una mujer y una niña. La menor, de cinco años, fue trasladada a un hospital y se reporta estable pero va a ser intervenida por las esquirlas de bala que recibió en el cuerpo.

Conforme al mando policialde Ecuador, varios de los diez muertos tenían antecedentes por delitos como tenencia de armas, tráfico de drogas o robo.

⚡#ATENCIÓN| Momento exacto en el que señorita graba el ataque armado vivido por los moradores del Suroeste de Guayaquil por parte de sujetos armados.

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(🎥NOTICIAS_SinCen) pic.twitter.com/O3WKLhII0H — 🚨ALERTA ECUADOR🚨 (@AlertaEcuador7) April 30, 2023

Mujer capta video de ataque armado registrado en el suroeste de Guayaquil

La Fiscalía de Ecuador informó a través de su cuenta oficial en Twitter que en el lugar fueron encontrados un fusil y armas de calibre nueve milímetros, y que hasta ahora no hay detenidos por el crimen que también dejó a dos heridos.

Medios locales, el ataque armado tuvo lugar a las puertas de un taller mecánico. Conforme a videos subidos a redes sociales, muestran que las víctimas estaban conversando y escuchando música frente al local cuando súbitamente comenzó el tiroteo.

Ante el aumento de la actividad de las organizaciones criminales en Ecuador, el Gobierno ha tomado controvertidas medidas como autorizar la tenencia y portación de armas a civiles, o hasta de establecer estados de excepción con toques de queda nocturnos en varias poblaciones, entre ellas la ciudad portuaria de Guayaquil.

Ecuador declara como terroristas a grupos delictivos que operan en su territorio

Este ataque armado ocurre dos días después de que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, resolvió unánimemente declarar “terroristas” a los grupos delictivos que operan en el país.