Ataque de un tiburón cobra la vida de una mujer en las Bahamas

Una mujer de 58 años de Pensilvania, Estados Unidos, murió el martes luego de sufrir el ataque de un tiburón en las Bahamas, según informó la policía local.

La mujer y su familia, que eran pasajeros del Harmony of the Seas de Royal Caribbean, estaban visitando por un día la isla de Nueva Providencia, en las Bahamas, y decidieron reservaron una excursión de snorkel.

La compañía turística llevó a la familia a Green Cay, que está a unos 800 metros al noroeste de Rose Island, donde anteriormente una mujer estadounidense de 21 años murió por un ataque de tiburón acotencido en 2019.

"Al parecer, la familia estaba haciendo snorkel en el agua y en una área que es conocida por los visitantes para hacer esta actividad", dijo la policía de Bahamas. "Se informa además que los miembros de la familia observaron a un tiburón toro atacando a la mujer".

La policía dijo que los miembros de la familia y los empleados de la compañía turística rescataron a la víctima.

Posteriormente fue trasladada a la parte a Nueva Providencia, donde fue declarada muerta, informó la policía, que añadió que había sufrido lesiones en la parte superior del cuerpo.

El incidente se produce un mes después de que un niño británico de ocho años sobreviviera al ataque de tres tiburones en las Bahamas el mes pasado.

Los ataques de tiburones a seres humanos son, por lo general, poco frecuentes. En 2021, se confirmaron 73 ataques de tiburones no provocados en todo el mundo, de los cuales nueve fueron mortales, por encima de el promedio mundial anual que es de cinco muertes no provocadas, según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburón del Museo de Historia Natural de Florida.