Niño pierde su pierna tras el ataque de un tiburón en Florida

Jameson Reeder Jr, un niño de 10 años, perdió la pierna luego de que un tiburón lo mordió cuando buceaba en los Cayos, Florida, Estados Unidos, durante unas vacaciones con su familia hace un par de semanas.

Joshua Reeder, tío del menor, compartió la historia a través de sus redes sociales, donde narró que su familia fue de vacaciones y el niño se encontraba en un barco practicando buceo cuando un tiburón toro lo atacó.

“Estaban en un barco haciendo buceo a lo largo de un arrecife poco profundo, cuando ocurrió un evento muy traumático y mi sobrino Jameson Jr. fue atacado por lo que creen que es un tiburón toro de 8 pies, en su pierna y recibió un golpe aplastante debajo de su rodilla”, se lee en Facebook.

Tras el ataque el niño comenzó a gritar pidiendo ayuda e intentado mantenerse a flote, cuando sus padres se dieron cuenta de lo que pasaba,corrieron a rescatarlo y pidieron ayuda a un barco cercano en el cual viajaba una enfermera.

“Le pusieron un torniquete en la pierna, por encima de la mordedura para frenar la hemorragia. El niño decía ‘Jesús me salvará’” relató el tío en su red social.

Una vez que llegaron a la orilla, en el lugar ya los esperaba un helicóptero para trasladar al niño a un hospital. Mientras los otros hijos de la pareja se encontraban en el primer barco con el resto de la familia.

“Mi hermano me rogó que orar por su hijo y su familia, ya que frenéticamente me dijo lo que acababa de pasar, mi corazón se hundió. Mi familia y yo comenzamos a orar profundamente”.

Cortan pierna a niño de 10 años tras ataque de tiburón

En el helicóptero viajaron el niño y su mamá para que el menor llegara lo más rápido posible hasta el hospital y los médicos pudieran atender de urgencia la herida que le provocó el tiburón en Florida.

Sin embargo, debido a la profundidad de la mordida, los médicos tuvieron que amputarle la pierna de la rodilla para abajo, para salvarle la vida al niño.

“Los médicos dijeron que no era operable por el daño que el tiburón había causado. Dijeron que no podían hacer nada por salvar su pierna”, explicó el tío del menor.

Finalmente el niño ya se encuentra recuperándose de la mordedura del tiburón que le provocó la amputación de la pierna: “Ahora está fuera de cirugía y descansando y le dieron la noticia de todo lo que pasó”, finalizó el tío.