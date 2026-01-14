Balacera en Tabasco: Matan a vigilante del bar “La Vaquita” con disparo a la cabeza

La violencia no da tregua en la capital de Tabasco . La tarde de este martes, un comando armado sembró el terror en el bar "La Vaquita", ubicado en pleno centro de la ciudad. El saldo fue de un hombre ejecutado con un disparo en la cabeza y dos mujeres heridas, todo esto a escasos metros del Mercado Pino Suárez y de una estación de policía.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 18:30 horas, sobre la calle Constitución. La cercanía con la base policial (a menos de 300 metros) no disuadió a los agresores, lo que desató una intensa movilización en la zona tras el reporte de detonaciones.

Ataque en Villahermosa: Iban a levantar a "El Daniel"

De acuerdo con versiones preliminares de los agentes en el lugar, entre dos y tres sujetos armados ingresaron al establecimiento con un objetivo claro: privar de la libertad al encargado de seguridad.

La víctima mortal fue identificada como Daniel, un joven de 23 años. Testigos señalan que el vigilante intentó defenderse para evitar que se lo llevaran; sin embargo, durante el forcejeo, los sicarios le dispararon en repetidas ocasiones, asestándole un tiro fatal en la cabeza.

Entre dos y tres sujetos armados ingresaron al bar “La Vaquita” en Tabasco con el objetivo de “levantar” al vigilante de 23 años

Daños colaterales y posibles detenidos en Tabasco

La lluvia de balas alcanzó a dos empleadas del lugar. Personal de emergencias atendió a dos meseras, identificadas como Cristal y María, quienes resultaron con heridas de bala durante el ataque.

Tras establecer el cerco perimetral para el levantamiento del cuerpo, trascendió que la rápida respuesta policial habría derivado en la captura de dos presuntos responsables, aunque este dato aún no ha sido oficializado por las autoridades estatales.

Este ataque se suma a una racha violenta en el arranque de año en la entidad. Apenas la noche anterior, se reportó otra ejecución en las calles de Ciudad Tecolutilla, en el municipio de Comalcalco, engrosando la cifra de homicidios dolosos en el estado.

