Ataque en Londres: detienen a mujer por apuñalar a cuatro personas en Covent Garden

La Policía Metropolitana de Londres detuvo este miércoles 5 de agosto de 2026 a una mujer de 47 años por su presunta responsabilidad en el apuñalamiento de cuatro hombres en la concurrida zona turística de Covent Garden, en el centro de Londres.

El ataque con arma blanca se registró alrededor de las 12:29 horas (tiempo local) sobre la calle Endell Street, lugar donde los servicios de urgencias atendieron a cuatro varones de 34, 39, 42 y 52 años de edad. Las autoridades informaron que la sospechosa fue puesta bajo custodia policial acusada de posesión de un arma blanca y agresión, mientras que las primeras investigaciones apuntan a que el suceso estaría relacionado con un episodio de salud mental.

Después de recibir llamadas para reportar el ataque, el Servicio de Ambulancias de Londres desplegó un operativo de emergencia en el West End londinense que incluyó paramédicos en vehículos de respuesta rápida, un oficial de atención a incidentes y la movilización de la Ambulancia Aérea de Londres. El personal médico estabilizó a los cuatro heridos en el lugar de los hechos antes de trasladarlos con carácter prioritario por vía terrestre hacia un centro de traumatología de alta complejidad para recibir atención especializada.

🚨🇬🇧 WATCH — LONDON: Footage shows emergency response teams, including an air ambulance landing in Trafalgar Square, as paramedics treated victims following a knife attack on Endell Street in Covent Garden.



🚑 Four men were injured and transported to a major trauma center.



🚔… pic.twitter.com/7yp6dDVv5V — Nova Intel (@intel_nova) August 5, 2026

¿Son comunes los ataques con armas blancas en el Reino Unido?

El incidente provocó una movilización policial y que acordonaran las inmediaciones de Covent Garden, una de las áreas comerciales y teatrales más emblemáticas de la capital británica por su proximidad a la Royal Opera House. A pesar de los esfuerzos de sucesivos gobiernos en el Reino Unido para erradicar las agresiones con artefactos punzocortantes, los delitos cometidos con armas blancas continúan siendo un tema de constante preocupación ciudadana en un país donde la posesión y el acceso a las armas de fuego están estrictamente regulados por la ley.

De acuerdo con los reportes oficiales más recientes emitidos por la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS), en Inglaterra y Gales se registraron 48.774 delitos con arma blanca durante el periodo de 12 meses finalizado en marzo de 2026. Esta métrica gubernamental refleja una reducción del 8 % en comparación con las cifras reportadas el año anterior, destacando que menos del 1 % del total de estos casos registrados por las fuerzas del orden correspondieron a homicidios consumados.