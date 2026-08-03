VIDEO| Caminaba con audífonos y trataron de robarle: Joven recibe 8 puñaladas en Tepito tras resistirse a un asalto

Un joven de aproximadamente 30 años de edad fue apuñalado al menos 8 veces en diferentes partes de su cuerpo durante un intento de asalto, ocurrido en Eje 1 Norte, ubicado en el barrio de Tepito, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

A pesar de las lesiones en un brazo, una pierna y el cuello, la víctima logró llegar a una zona de comerciantes para poder pedir ayuda.

Le exigió sus cosas mientras oía música: Se opuso al asalto y terminó apuñalado

Los primeros reportes indican que el joven caminaba por las calles con audífonos, cuando un desconocido se le acercó y le exigió sus pertenencias. Al oponerse al robo, el sujeto comenzó a agredir a la víctima con un arma blanca.

Paramédicos acudieron al lugar de los hechos para valorar al joven, quien tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital debido a la gravedad de las lesiones.

De manera extraoficial, se dice que la policía de la Ciudad de México logró la detención del responsable de la calle. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se le va a determinar su situación jurídica.