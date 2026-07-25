¿Le rindieron homenaje a Lady Di? Enrique y Meghan Markle visitan la casa donde creció la fallecida princesa Diana

Mostrando unas emotivas imágenes de su vida privada, Meghan Markle compartió con sus millones de seguidores en Instagram un carrusel de 12 fotografías que resumen las vacaciones de verano de la familia en Europa.

Las imágenes muestran sus paseos costeros en la región de Alentejo, Portugal, hasta un recorrido por el Reino Unido con mucho simbolismo.

La fotografía más emotiva muestra al príncipe Enrique caminando junto a sus dos hijos, Archie y Lilibet, por la arbolada finca de Althorp House, en el condado de Northamptonshire. Los tres portan ramos de flores en dirección al estanque interior donde yacen los restos de la fallecida Diana de Gales, abuela de los pequeños.

Visitaron Portugal y la casa donde creció Diana

El carrusel publicado por la duquesa de Sussex refleja una mezcla de turismo, momentos de descanso e hitos afectivos:

Paso por Portugal: Las imágenes capturan cenas familiares, atardeceres en el campo y momentos de relajación en la playa en la zona de Alentejo , así como postales del príncipe Enrique jugando con Lilibet en una piscina y de Archie dentro de una cabina de avión.

Las imágenes capturan cenas familiares, atardeceres en el campo y momentos de relajación en la playa en la zona de , así como postales del jugando con en una piscina y de dentro de una cabina de avión. Hospedaje en Althorp: La familia permaneció en la histórica residencia de los Spencer por invitación de Charles Spencer , conde de Spencer y hermano de la princesa Diana de Gales , quien mantiene una relación cercana con su sobrino.

La familia permaneció en la histórica residencia de los por invitación de , conde de y hermano de la princesa , quien mantiene una relación cercana con su sobrino. Privacidad de los menores: En consonancia con la política de protección familiar del matrimonio, los rostros de Archie y Lilibet aparecen de espaldas o en ángulos resguardados en cada una de las tomas.

Se reencontraron con el rey Carlos III

Su visita a territorio británico también incluyó un encuentro con el rey Carlos III y la reina Camila en la residencia real de Highgrove. Esta visita fue el primer reencuentro del monarca con sus nietos Archie y Lilibet desde las celebraciones por el Jubileo de Platino de la reina Isabel II en 2022.

La visita del príncipe Enrique en su país natal coincidió además con sus compromisos de organización para los próximos Juegos Invictus, que se llevarán a cabo en Birmingham en 2027.