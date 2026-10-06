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Más de mil muertos y 7 mil heridos: Tres años después del ataque de Hamás a Israel

A tres años del ataque de Hamás, sobrevivientes de Reim regresan a casa cargando un profundo trauma.

Por: Amparo Castañeda, Eder Martínez

A tres años del ataque de Hamás del 7 de octubre que dejó mil 189 personas y 7 mil 500 heridos, las comunidades del sur de Israel siguen recuperándose. En Reim, el 99% de los sobrevivientes ha decidido regresar.

En entrevista exclusiva con Azteca Noticias, Pablo Kapustiansky, residente y sobreviviente, describe un duelo colectivo marcado por la carga emocional, donde la población no busca victorias sino simplemente vivir sin miedo y alcanzar la tranquilidad, más que una paz formal.

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