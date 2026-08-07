Notas
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Fueron torturados en Israel: activistas de la flotilla a Gaza relatan palizas, descargas y abusos tras su captura
Más de 20 activistas que intentaban llevar ayuda a Gaza denunciaron golpizas, descargas eléctricas y abusos sexuales tras ser interceptados por Israel.
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Alcalde de Nueva York exige arrestar a Primer Ministro de Israel si visita la ciudad: reconoce que no tiene la autoridad
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, admitió que su administración no tiene la autoridad de detener al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, si visita la ciudad.
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Ejército de Israel mata a dos niños en la Franja de Gaza; suman 73 mil palestinos muertos
El Ejército de Israel mató a nueve palestinos en la Franja de Gaza, entre los que se encuentran dos niños de 6 y 10 años.
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Suspiran en Gaza: En medio de escombros apoyaron a Egipto frente a Argentina en el Mundial 2026
Pantallas entre escombros, banderas egipcias y miles de personas apoyando a Egipto vs Argentina fue el refugio de palestinos en medio del conflicto armado en la Franja de Gaza.
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Hamás disuelve su gobierno; habrá administración interina
Hamás anunció que disolverá su gobierno de facto para dar entrada a un comité de tecnócratas palestinos, desbloqueando la segunda fase del plan de paz del presidente Donald Trump.
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Se enfría la vía diplomática; cancelan reunión clave entre Irán y Estados Unidos en Suiza
Irán y Estados Unidos suspendieron la reunión prevista en Suiza sobre el programa nuclear iraní. El viaje de JD Vance fue aplazado en medio de la tensión regional.
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(Fotos) Be'eri: Entre ruinas y clamor, un Kibutz que lucha por renacer tras la masacre
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Intercambio de prisioneros y rehenes: Un rayo de esperanza en medio del conflicto con el grupo Hamás
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Van por segunda fase de la tregua: liberan a 200 presos de Hamás y 4 rehenes en Israel
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Así se ve Israel a dos días del ataque del grupo extremista Hamás