Tenía videos de Al Qaeda: Revelan nombre del piloto que intentó estrellar avión de Flydubai en Israel

El piloto que intentó secuestrar y estrellar un avión de Flydubai lleno de pasajeros de Israel tenía publicados videos de Al Qaeda, el grupo terrorista responsable de los atentados con aviones del 11 de septiembre de 2001.

Quién es el piloto de Flydubai investigado tras incidente

Al menos un video en el perfil de LinkedIn de Hamam Al-Hammami, el piloto identificado, muestra una foto de Ayman Al-Zawahiri, sucesor de Osama Bin Laden en el liderazgo del grupo extremista. El video, revelado por la cadena CNN, muestra el interior de la cabina de un vuelo de Oman Air de Dubái a Mascate, realizado en 2023.

Qué reveló la investigación sobre los videos publicados en redes sociales

Además, publicó un segundo video, generado con inteligencia artificial, el cual muestra los tres lugares más sagrados del islam. Estos videos aparecieron en LinkedIn e Instagram nueve horas después del incidente ocurrido el 30 de septiembre de 2026, mucho tiempo después de que Al-Hammami fuera detenido.

El piloto, de origen omaní, está a disposición de las autoridades. Previo a su trabajo en Flydubai, trabajaba en Oman Air de la que fue despedido.

Cómo ocurrió el vertiginoso descenso de 16 mil pies en el vuelo de Flydubai

El avión secuestrado el 30 de septiembre pasado cayó en picada 16 mil pies, aproximadamente 4 mil 876 metros, en tan solo 30 segundos, lo que los pasajeros sintieron como una “montaña rusa muy, muy vertical”, aseguró a la agencia de noticias Reuters Alberto Paduanelli, instructor de vuelo.

“Así que, una caída de 16 mil pies en 30 segundos se siente como estar en una montaña rusa muy, muy vertical. Pero la diferencia es que en la montaña rusa sabes lo que está pasando. Sabes que estás subiendo y ahora estás bajando. Cuando sucede de repente, si no estás sujeto con el cinturón de seguridad, sentirás la fuerza G negativa en tu cuerpo. Tu cuerpo literalmente se levantará del asiento mientras el avión desciende”, dijo Paduanelli.

Según Paduanelli, al utilizar un simulador para recrear el incidente, el piloto automático de la aeronave se desconectó antes de que comenzara la caída, lo que provocó que el avión acelerara rápidamente y superara su velocidad estructural máxima.

Afirmó que los pasajeros que no llevaban puesto el cinturón de seguridad podrían haber salido despedidos de sus asientos, mientras que los objetos sueltos habrían salido disparados por la cabina, y añadió que la recuperación del avión y el posterior aterrizaje fueron “un milagro”, dadas las fuerzas implicadas durante el descenso.

