Ataque terrorista en la capital de Somalia deja decenas de víctimas

Un ataque terrorista sacudió la capital de Somalia, luego de que dos explosiones ocasionadas por coches bomba en el Ministerio de Educación de Mogadiscio mataron o hirieron a decenas de personas el sábado, según la policía y la agencia de noticias estatal.

Las autoridades afirmaron que el grupo islamista Al Shabaab perpetró el ataque terrorista, que, dijeron, tenía como objetivo el Ministerio de Educación de Somalia, una intersección y una escuela.

"A las 14:00 horas, los terroristas de Al Shabaab llevaron a cabo dos explosiones dirigidas a civiles, incluidos niños, mujeres y ancianos", dijo el portavoz de la policía de Somalia Sadiq Doodishe.

Doodishe dijo que la policía daría la cifra de muertos y el número de heridos más tarde, aunque se habla de hasta 30 fallecidos luego del ataque terrorista. La agencia de noticias de Somalia, SONNA, dijo que las explosiones habían causado "decenas de víctimas civiles, entre ellas el periodista independiente Mohamed Isse Kona".

🇸🇴| AHORA: Fuerte explosión en el Ministerio de Educación en Mogadishu, Somalia pic.twitter.com/ZzM6A5gc3B — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) October 29, 2022

El Sindicato de Periodistas Somalíes (SJS) confirmó que Kona, un reportero de televisión, había fallecido durante una de las explosiones.

La primera explosión afectó al ministerio y la segunda se produjo mientras llegaban las ambulancias y la gente se reunía para ayudar a las víctimas, dijo a Reuters el oficial de policía Nur Farah.

Otro policía que custodiaba el ministerio, y que se identificó como Hassan, dijo a Reuters que vio al menos 12 cadáveres y más de 20 personas heridas luego del ataque terrorista en la capital de Somalia.

Un periodista de Reuters que se encontraba cerca del lugar del atentado dijo que las dos explosiones se sintieron con pocos minutos de diferencia y que destrozaron las ventanas de los alrededores. La sangre de las víctimas de las explosiones cubría el asfalto justo fuera del edificio, dijo.