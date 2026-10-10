“Amanecer de Yemen": Esta es la escalada bélica de rebeldes hutíes en Arabia Saudita

Ataques de los rebeldes hutíes contra dos aeropuertos internacionales de Arabia Saudita dejaron esta semana un saldo de tres personas muertas y 36 heridas.

Los impactos de misiles balísticos en las terminales de Abha y el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad obligaron la suspensión temporal de operaciones aéreas, detonando evacuaciones y encendiendo las alarmas de seguridad internacional el pasado 6 y 7 de octubre.

Asimismo, estos ataques se producen mientras las fuerzas del Gobierno yemení respaldadas por Arabia Saudita avanzan con la operación “Amanecer de Yemen”, una gran ofensiva destinada a revertir los recientes avances de los hutíes.

¿Quiénes son los atacantes y cómo ejecutaron la incursión?

Los insurgentes hutíes, una milicia respaldada por el régimen iraní que domina el norte de Yemen, reivindicaron la autoría de los proyectiles. El grupo armado justificó la ofensiva como una respuesta directa a las operaciones militares que lidera la coalición saudí en territorio yemení.

🇸🇦🇾🇪‼️ | Los rebeldes hutíes, respaldados por el régimen iraní, desataron el caos en Riad tras atacar el aeropuerto internacional con un misil balístico que forzó la suspensión inmediata de todas las operaciones aéreas. La ofensiva ha provocado evacuaciones masivas de personal extranjero mientras el grupo armado amenaza con intensificar sus ataques contra la infraestructura clave del reino saudí. — UHN Plus (@UHN_Plus) October 8, 2026

Para ejecutar las agresiones, el movimiento insurgente empleó misiles balísticos y drones de ataque dirigidos a infraestructura civil estratégica. Las fuerzas armadas saudíes confirmaron la destrucción de un lanzador de misiles en Sanaa justo cuando los rebeldes preparaban un impacto inminente.

Asimismo, la milicia advirtió a las aerolíneas internacionales que eviten el espacio aéreo del reino, al cual definieron formalmente como un escenario de operaciones militares activas.

Origen del fuego: del colapso diplomático a las fronteras yemeníes

La red de agresiones se originó desde las zonas bajo control rebelde en el norte de Yemen, intensificándose tras el colapso del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán donde el conflicto se intensificó en julio de 2026.

Esta ruptura reabrió el frente bélico que inició en 2015 entre el gobierno yemení reconocido internacionalmente y la coalición saudí. La respuesta aliada no se hizo esperar. Arabia Saudita, Pakistán y Turquía activaron los mecanismos de defensa colectiva del Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, desplegando tropas pakistaníes en suelo saudí.

Paralelamente, más de 100 asesores militares estadounidenses proveen inteligencia estratégica en el terreno para neutralizar la amenaza y evitar la desestabilización del estrecho de Bab el-Mandeb.

Con información de CNN