Se unen las potencias islámicas: Arabia Saudita recluta a Turquía y Pakistán en una alianza militar estilo OTAN

En medio del conflicto bélico en Oriente Medio, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, firmaron un histórico acuerdo de defensa mutua en la ciudad sagrada de La Meca.

La alianza establece una cláusula inspirada en el artículo 5 de la OTAN: cualquier agresión militar dirigida contra una de estas tres naciones será considerada automáticamente como un ataque contra todas las partes firmantes. El pacto formaliza la creación de un bloque de disuasión sin precedentes que reúne a tres de las mayores potencias del mundo islámico.

El tratado busca blindar la infraestructura petrolera y la seguridad territorial saudí frente a la ola de embates aéreos y con drones lanzados por Irán y sus facciones aliadas en Yemen e Irak. Con esta firma, Riad complementa su tradicional y cuestionada alianza de seguridad con Estados Unidos, incorporando el respaldo de Turquía —poseedora del segundo ejército convencional más numeroso de la OTAN— y de Pakistán, la única potencia del mundo musulmán provista de armamento nuclear.

Why have Saudi Arabia, Pakistan and Turkey pledged mutual defense? Reuters explains the regional realignment behind a new pact signed in Mecca by three major Sunni Muslim US allies https://t.co/aSv2M0OJYW pic.twitter.com/34h8IXLQlg — Reuters (@Reuters) August 7, 2026

Se protegen al no ver avances de Estados Unidos

La cumbre de La Meca surge por el temor de las monarquías del Golfo Pérsico sobre la capacidad de Estados Unidos para actuar como garante exclusivo de la estabilidad regional. Aunque la Cancillería saudí aclaró que la alianza no persigue erigir un bloque sectario ni un eje agresor contra ningún estado en particular, diplomáticos turcos confirmaron que el pacto mantendrá sus puertas abiertas para la adhesión de otros países vecinos de la zona.

Para Turquía y Pakistán, el compromiso implica un delicado equilibrio geopolítico. Ambas naciones comparten fronteras terrestres con Irán y han procurado mantenerse al margen de los combates. Sin embargo, la perspectiva de que un ataque masivo iraní paralice el flujo energético o desstabilice aún más la frontera común motivó a Ankara e Islamabad a ofrecer garantías explícitas de disuasión a la monarquía saudí.

Es probable una escalada regional

Las advertencias procedentes de las fuerzas de inteligencia saudíes precipitaron la firma del documento: autoridades en Riad señalaron la inminencia de una ofensiva coordinada por las milicias respaldadas por la Guardia Revolucionaria de Irán contra refinerías y plantas desalinizadoras en suelo peninsular. Las autoridades iraníes reaccionaron con severas advertencias contra el nuevo bloque de seguridad.

Ebrahim Rezaei, alto integrante del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento de Irán, manifestó que los acuerdos en papel con Turquía y Pakistán no otorgarán a Arabia Saudita la seguridad que tampoco logró obtener tras décadas de dependencia militar de Estados Unidos. Con este despliegue de alianzas, cualquier intento de incursión directa en el espacio aéreo o terrestre saudí arriesga desencadenar una respuesta multinacional que arrastraría a potencias militares clave a un conflicto abierto en gran escala.