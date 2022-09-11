Este domingo, se cumplen 21 años desde los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos (11-s).

Aquel 11 de septiembre, pero del 2001, el mundo conoció un hecho sin precedentes, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados en poco más de una hora en el territorio de la Unión Americana.

El motivo, ser utilizados para impactar puntos importantes en dicho país.

Hace 21 años el mundo se conmocionó con el atentado terrorista más impactante en la historia reciente.



El equipo de #FIA que informó el #11S platica su experiencia. @HanniaNovell @AnitaLomeli @figurinenc y @SergioVicke pic.twitter.com/Xg1h6hLUqE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 11, 2022

¿Qué pasó el 11 de septiembre de 2001?

Dos de ellos se estrellaron contra las Torres Gemelas en la Ciudad de Nueva York, uno contra el Pentágono y uno más en un campo.

El primer impacto llegó a las 8:46 de la mañana, cuando el vuelo 11 chocó contra la torre norte del mencionado World Trade Center; a las 9:03, el vuelo 175 impactó la torre sur.

Para ese momento, el mundo tenía puestos sus ojos en la Gran Manzana, por lo que el evento fue captado en vivo.

34 minutos más tarde, en el Pentágono, Virginia, el vuelo 77 colisionó contra él.

Finalmente, a las 9:59 de la mañana el vuelo 95 cayó en Shanksville, Pensilvania, gracias a que los pasajeros sacrificaron sus vidas y lograron derribar el avión que se presume, se dirigía a un punto importante.

Se estima que más de 3 mil personas murieron ese día, 19 de ellos eran terroristas.

¿Qué eventos desencadenó el 11-s?

Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda, se atribuyó los ataques terroristas, por lo que el presidente de aquel entonces, George Bush, inició una persecución en su contra que terminaría en mayo de 2011, con su muerte en Pakistán.

Asimismo, Estados Unidos inició una guerra contra el terrorismo en afganistán.

De esos ataques terroristas, sólo 20 personas sobrevivieron.

"La libertad misma fue atacada esta mañana por un cobarde sin rostro y la libertad será defendida. quiero asegurarle al pueblo estadounidense que todos los recursos del gobierno federal están trabajando para ayudar a las autoridades locales a salvar vidas y ayudar a las víctimas de estos ataques. No se equivoquen: Estados Unidos perseguirá y castigará a los responsables de estos actos cobardes.” dijo el presidente en ese entonces.

¿Qué sucedió después del 11 de septiembre?

Desde el 11 de septiembre de 2001, la seguridad aeroportuaria aumentó en Estados Unidos.

También se creó el Departamento de Seguridad Nacional, se registraron 80 mil huellas de árabes y musulmanes y mil 200 personas fueron arrestadas con el fin de detectar personas potencialmente peligrosas.

Hoy, el 11-s es recordado como el ataque más catastrófico de los Estados Unidos.

