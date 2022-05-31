Artista regala ataúdes personalizados a víctimas de Texas

El artista Trey Ganem y la empresa Soulshine Industries regalaron ataúdes personalizados para las 21 víctimas que murieron el pasado 24 de mayo durante el tiroteo en la primaria Robb de Uvalde, Texas.

La empresa Soulshine Industries se dedica a hacer ataúdes y urnas de muertos, mientras que Trey Ganem se dedica a decorarlos creando verdaderas obras de arte, por lo que ambos se encargaron de diseñar los féretros para los 19 niños que murieron durante el tiroteo en la primaria Robb.

Desde ataúdes con forma de carro, hasta pintados con figuras de superhéroes o dinosaurios, así decoraron los 19 cajones para los niños de la primaria Robb.

Meet the TX man who’s making customized caskets for each of the 19 young victims and two teachers from the school shooting in #Uvalde. Trey Ganem visited with the families last week so each casket is personalized to include each child's interests.



📷: SoulShine Industries pic.twitter.com/eeoOZHcrfF — John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) May 31, 2022

Ganem se reunió con los papás de las víctimas de Texas para que los ataúdes estuvieran decorados con los intereses, colores y personajes favoritos de cada uno de los niños.

Sin embargo, el artista no estuvo solo, pues además de su equipo se sumaron algunos vecinos de Texas que quisieron colaborar en la decoración de los ataúdes, una actividad que todos hicieron de manera gratuita para apoyar a las víctimas.

“Los ataúdes llegaron temprano esta mañana. Contamos con la ayuda de muchos. Gracias a todos los que han dado un paso adelante para ayudarnos y ayudar a las familias de Uvalde. Estaremos etiquetando y publicando un agradecimiento adecuado a todos lo que han ayudado”.

Inician funerales de víctimas del tiroteo de Texas

La ciudad de Uvalde comenzó a sepultar a las 21 víctimas que murieron en el tiroteo masivo en una escuela primaria de Texas hace una semana.

Según los obituarios en los sitios web de las dos funerarias de Uvalde, Amerie Jo Garza era dulce, atrevida y divertida, y le encantaba nadar y dibujar. Maite Yuleana Rodríguez era una estudiante de honor a la que le encantaba aprender sobre ballenas y delfines y soñaba con convertirse en bióloga marina.

El funeral de Amerie se programó para el martes por la tarde en la Iglesia Católica del Sagrado Corazón de Uvalde, y los servicios para Maite se llevarán a cabo por la noche en una funeraria.

Las niñas fueron asesinadas junto con otros 17 estudiantes y dos maestras por un tirador de 18 años que irrumpió en su salón de clases de cuarto grado y abrió fuego con un AR-15 de alta velocidad, un rifle automático.

