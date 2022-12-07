Atentado suicida en Indonesia dejó un muerto y 11 heridos

En Indonesia se registró un atentado suicida en protesta por el nuevo código penal que prohíbe el sexo fuera del matrimonio, así como la convivencia entre parejas no casadas, este dejó un muerto y al menos 11 personas heridas.

El ataque tuvo lugar en la comisaría en Bandung, en la provincia de Java Occidental, cerca de las 08:00 horas según información de la policía. El hombre, identificado como Agus Sujatno de 34 años, insistió en acercarse a los agentes con un cuchillo en la mano y de repente se produjo una explosión.

Cabe destacar que el hombre era un militante islamista y fabricante de bombas convicto que fue liberado de prisión el año pasado. Agus Sujatno llegó en motocicleta al lugar del atentado.

Atentado suicida con bomba en Bandung, Indonesia|WILLY KURNIAWAN/REUTERS

El atentado en Indonesia dio como resultado la muerte de un agente y una decena de personas heridas, entre ellas, un civil que pasaba por la zona. Asimismo, se notificó que los agentes encontraron un segundo artefacto explosivo que pudieron desactivar.

Los agentes encontraron pedazos de papel que llevaba el atacante en la mano con las palabras: "El código penal es la ley de los infieles, luchemos contra los satánicos agentes de la ley".

Código penal en Indonesia sancionará relaciones sexuales fuera del matrimonio

Fue el pasado martes 06 de diciembre que el parlamento de Indonesia aprobó un código penal que sanciona las relaciones sexuales fuera del matrimonio y a las parejas que viven en unión libre. Dicha ley se aplicará para los indonesios y también para los extranjeros que vivan en el país.

Esta nueva ley forma parte de una serie de cambios penales, los cuales también prohíben insultar al presidente o a las instituciones estatales, así como expresar puntos de vista contrarios a la ideología estatal.

Aquellas personas que incumplan el código penal, podrían ser sancionados con hasta un año de cárcel, por lo que diversos críticos indicaron que la legislación socava las libertades civiles.

