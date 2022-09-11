Así fue el atentado a las Torres Gemelas del 11-S en Estados Unidos

Después de 21 años de uno de los ataques más mortíferos en la historia de Estados Unidos, el recuerdo de la tragedia sigue haciendo eco en el país. El tiempo no ha logrado borrar el dolor que dejó el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 (11-S), el cual cobró la vida de casi tres mil personas.

Así ocurrió el atentado del 11-S en Estados Unidos

Apenas comenzaba el día ese 11 de septiembre de 2001 (11-S), cuando una tragedia ensombreció a Estados Unidos. Cuatro aviones se habían estrellado en cuatro puntos diferentes, un hecho inédito que convulsionó al mundo.

Alrededor de las ocho de la mañana del 11-S, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados y pilotados por 19 personas del grupo terrorista Al-Qaeda.

A las 8:46 de la mañana, el primer avión se estrelló contra la torre norte del World Trade Center, en Nueva York, Estados Unidos.

⚫️🇺🇲 Se cumplen 21 años de los terribles atentados de Al Qaeda contra el World Trade Center y el Pentágono, en los que fallecieron 2.996 personas, 24 aún están desaparecidas, y más de 25.000 resultaron heridas. Una página negra en la historia de la humanidad. Mi recuerdo. #11S pic.twitter.com/sSEARGtJIr — Jesús Álvarez (@jesusalvarezg) September 11, 2022

Tan solo 17 minutos después, la torre sur también fue atacada con la segunda aeronave secuestrada. El momento se transmitió en vivó, los videos aún circulan en las redes sociales.

A las 9:37 de la mañana del 11-S, el tercer avión chocó contra el Pentágono. Aún había una cuarta aeronave secuestrada por Al-Qaeda; se desconocía cuál iba a ser su destino, pero se tenía la seguridad que el objetivo era un edificio importante.

Sin embargo, los pasajeros de ese vuelo, el 95, decidieron enfrentarse a los secuestradores y lograron comunicarse con la torre de control y relatar lo que estaban viviendo. Las llamadas quedaron grabadas y forman parte del archivo de investigación.

Los pasajeros y la tripulación sacrificaron sus vidas, entraron a la cabina de la aeronave y derribaron al avión antes de que llegara a su objetivo final, estrellándose en un campo en Pensilvania.

Hace 21 años, el mundo entero se paralizó con los atentados terroristas a las Torres Gemelas y al Pentágono.



World Trade Center 11-S 9-11 pic.twitter.com/fplGYQ4MJQ — @SegoviaBastidas (@SegoviaBastidas) September 11, 2022

Tras las labores de rescate, solo 20 personas fueron encontradas con vida. El atentado del 11-S dejó dos mil 977 personas muertas.

Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda, se atribuyó la responsabilidad delataque del 11-S a las Torres Gemelas, el Pentágono y el avión que cayó en Pensilvania.

Ese acto cambió las restricciones de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos y prácticamente de todo el mundo, con la intención de prevenir más atentados terroristas.

