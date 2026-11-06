Llegó el viernes 6 de noviembre, el día clave en el que miles de automovilistas buscan salir de la ciudad, coincidiendo con el intenso flujo del transporte de carga comercial que busca cerrar sus entregas de la semana. Compartir la red federal en un inicio de fin de semana exige el doble de precaución, ya que un choque por alcance o la presencia de manifestantes puede transformar tu salida en un embotellamiento kilométrico.

Bloqueos EN VIVO Vía libre en la Querétaro-Irapuato Ya hay paso en la Autopista Querétaro-Irapuato después de un accidente vehicular. Se restablece la circulación en la México-Cuernavaca Se restablece la circulación en la Glorieta La Paloma de la Paz, en la entrada de la Autopista México-Cuernavaca, después de la presencia de manifestantes.

Manifestantes en la Autopista México-Cuernavaca Manifestantes cierran la Glorieta de la Paloma de la Paz en la Autopista México-Cuernavaca, justo en la salida hacia la CDMX.

Carambola en la Guadalajara-Colima Un choque múltiple provoca la reducción de carriles en la Autopista Guadalajara-Colima, km 10, con dirección Guadalajara.

Precauciones en Querétaro Se registra cierre de circulación por accidente vial cerca del Km 205+500, de la carretera México - Querétaro, a la altura del Mpio. Santiago de Querétaro, Qro., - Atienda indicación vial. Reducción de carriles en Guadalajara Autopista Guadalajara - Colima, km 7, dirección Guadalajara. Reducción de carriles por atención de choque por alcance entre automóviles. La afectación se encuentra en los carriles 03 y 04 de la Plaza de Cobro Acatlán. Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución. ¡Cierre en la México-Cuernavaca! En la autopista México-Cuernavaca, kilómetro 80. Registra cierre a la circulación en la gazas de salida y entrada a la ciudad de Cuernavaca (Glorieta La Paloma de la Paz), por presencia de manifestantes. Cierre parcial en autopista Querétaro-Irapuato Aut. Querétaro - Irapuato, km 76, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de automóvil y choque contra barrera metálica). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. Cierre de circulación en Toluca-Palmillas Tome precauciones en Edomex, se registra cierre de circulación por accidente vial cerca del Km 013+000, de la carretera Toluca - Palmillas, a la altura del ejido Almoloya de Juárez, Mpio. Toluca, Edo. Mex., - Atienda indicación vial.

Se retira bloqueo en la México-Puebla Hay vía libre en Estado de México tras el retiro de personas cerca del Km 032+200, de la carretera México - Puebla. - Maneje con precaución. Toma precauciones en Veracruz Toma precauciones en Veracruz, se registra cierre de circulación por accidente vial cerca del Km 045+300, de la carretera Poza Rica-Veracruz, a la altura de la localidad Barriles, Ver., - Atienda indicación vial. Se restablece circulación en la México-Cuernavaca En la México-Cuernavaca, km 63, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Se restablece la circulación en la zona. Maneja con precaución. Autopista México-Cuernavaca Hay carga vehicular en el km 63, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. Cierre parcial en autopista Cuernavaca-Acapulco Aut. Cuernavaca - Acapulco, km 205, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central y volcadura de camión ligero de carga). Maneja con precaución. Cierre de circulación en la México-Cuernavaca ¡Cierre de circulación! En la México-Cuernavaca, km 63, dirección Cuernavaca. Cierre a la circulación por atención de accidente (volcadura de vehículo). Toma tus precauciones. Para más información consulta los medios de contacto de CAPUFE. Precauciones en Puebla Se registra cierre parcial de circulación por incendio cerca del Km 072+190, de la carretera Amozoc - Perote, con dirección a Amozoc, Pue. Atienda indicación vial.

Para que no te quedes varado a mitad de la nada, en Azteca Noticias encendemos nuestra Alerta Asfalto. Con datos directos y al momento de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te ubicamos los tramos cerrados, las vías de escape seguras y el pulso exacto del tráfico federal.