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¡Autos van en sentido contrario! Manifestantes bloquean la México-Cuernavaca

Que el tráfico de viernes no arruine tu viaje. Sigue en Azteca Noticias el reporte en vivo de CAPUFE y la Guardia Nacional para esquivar los cierres y las casetas saturadas de hoy 6 de noviembre.

1 minuto lectura
Escrito por: América LópezEder Martínez

Llegó el viernes 6 de noviembre, el día clave en el que miles de automovilistas buscan salir de la ciudad, coincidiendo con el intenso flujo del transporte de carga comercial que busca cerrar sus entregas de la semana. Compartir la red federal en un inicio de fin de semana exige el doble de precaución, ya que un choque por alcance o la presencia de manifestantes puede transformar tu salida en un embotellamiento kilométrico.

Bloqueos EN VIVO

Hace 6 horas

Vía libre en la Querétaro-Irapuato

Ya hay paso en la Autopista Querétaro-Irapuato después de un accidente vehicular. 

Hace 7 horas

Se restablece la circulación en la México-Cuernavaca

Se restablece la circulación en la Glorieta La Paloma de la Paz, en la entrada de la Autopista México-Cuernavaca, después de la presencia de manifestantes. 


Hace 7 horas

Manifestantes en la Autopista México-Cuernavaca

Manifestantes cierran la Glorieta de la Paloma de la Paz en la Autopista México-Cuernavaca, justo en la salida hacia la CDMX. 


Hace 9 horas

Carambola en la Guadalajara-Colima

Un choque múltiple provoca la reducción de carriles en la Autopista Guadalajara-Colima, km 10, con dirección Guadalajara.


Hace 10 horas

Precauciones en Querétaro

Se registra cierre de circulación por accidente vial cerca del Km 205+500, de la carretera México - Querétaro, a la altura del Mpio. Santiago de Querétaro, Qro., - Atienda indicación vial.  

Hace 10 horas

Reducción de carriles en Guadalajara

Autopista Guadalajara - Colima, km 7, dirección Guadalajara. Reducción de carriles por atención de choque por alcance entre automóviles. La afectación se encuentra en los carriles 03 y 04 de la Plaza de Cobro Acatlán. Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.  

Hace 10 horas

¡Cierre en la México-Cuernavaca!

En la autopista México-Cuernavaca, kilómetro 80.  Registra cierre a la circulación en la gazas de salida y entrada a la ciudad de Cuernavaca (Glorieta La Paloma de la Paz), por presencia de manifestantes.

Hace 11 horas

Cierre parcial en autopista Querétaro-Irapuato

Aut. Querétaro - Irapuato, km 76, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de automóvil y choque contra barrera metálica). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.  

Hace 11 horas

Cierre de circulación en Toluca-Palmillas

Tome precauciones en Edomex, se registra cierre de circulación por accidente vial cerca del Km 013+000, de la carretera Toluca - Palmillas, a la altura del ejido Almoloya de Juárez, Mpio. Toluca, Edo. Mex., - Atienda indicación vial.

Hace 12 horas

Se retira bloqueo en la México-Puebla

Hay vía libre en Estado de México tras el retiro de personas cerca del Km 032+200, de la carretera México - Puebla. - Maneje con precaución.

Hace 13 horas

Toma precauciones en Veracruz

Toma precauciones en Veracruz, se registra cierre de circulación por accidente vial cerca del Km 045+300, de la carretera Poza Rica-Veracruz, a la altura de la localidad Barriles, Ver., - Atienda indicación vial.

Hace 13 horas

Se restablece circulación en la México-Cuernavaca

En la México-Cuernavaca, km 63,  dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Se restablece la circulación en la zona. Maneja con precaución.

Hace 14 horas

Autopista México-Cuernavaca

Hay carga vehicular en el km 63, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.  

Hace 14 horas

Cierre parcial en autopista Cuernavaca-Acapulco

Aut. Cuernavaca - Acapulco, km 205, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central y volcadura de camión ligero de carga). Maneja con precaución.  

Hace 15 horas

Cierre de circulación en la México-Cuernavaca

¡Cierre de circulación! En la México-Cuernavaca, km 63, dirección Cuernavaca. Cierre a la circulación por atención de accidente (volcadura de vehículo). Toma tus precauciones. Para más información consulta los medios de contacto de CAPUFE.

Hace 16 horas

Precauciones en Puebla

Se registra cierre parcial de circulación por incendio cerca del Km 072+190, de la carretera Amozoc - Perote, con dirección a Amozoc, Pue. Atienda indicación vial.  

Para que no te quedes varado a mitad de la nada, en Azteca Noticias encendemos nuestra Alerta Asfalto. Con datos directos y al momento de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te ubicamos los tramos cerrados, las vías de escape seguras y el pulso exacto del tráfico federal.

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