¡Se pelaron! Atropellan a adolescente en Cuernavaca, Morelos y escapan

Un adolescente resultó gravemente lesionado luego de ser atropellado por una camioneta sobre la avenida Teopanzolco, en Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con el testimonio de un familiar, después del accidente varias personas intentaron impedir que los ocupantes escaparan. Incluso quedaron registrados en fotografías y videos tanto la camioneta como sus placas.

El tío del menor, Diego, relató que la camioneta invadió el camellón y estuvo cerca de arrollar a trabajadores que realizaban labores en una jardinera.

¿Intentaron cambiar de conductor después del accidente?

Según el familiar, algunas personas que presenciaron lo ocurrido percibieron un posible olor a alcohol entre los ocupantes y señalaron que habrían intentado cambiar de conductor.

#Local: 🔴 Un menor terminó l3sionado tras ser atropellado por un vehículo que invadió el camellón sobre la avenida #Teopanzolco; los responsables se dieron a la fuga.



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Los ciudadanos les impidieron hacerlo y trataron de evitar que la camioneta se fuera. Sin embargo, posteriormente el vehículo fue movido y los responsables terminaron escapando.

El familiar señaló que únicamente el copiloto habría sido detenido en ese momento.

¿Cómo se encuentra el adolescente atropellado en Morelos?

El menor fue trasladado de emergencia a un hospital. Su familia informó que presenta una fractura expuesta de tibia, una lesión en la cadera y diversas contusiones.

Su estado de salud es delicado y permanece hospitalizado bajo atención médica.

Ante la gravedad de las lesiones, sus familiares acudieron a la Fiscalía de Morelos para presentar una denuncia y solicitar que se localice al conductor responsable.

Familia pide encontrar al responsable del atropellamiento

La familia asegura que continuará con el proceso legal hasta encontrar al responsable y pide que las autoridades utilicen las imágenes y fotografías obtenidas por los testigos para identificar la camioneta.

“Vamos a hacer todo lo posible para que esta persona sea encontrada y pague lo que hizo”, señaló el tío del adolescente.

La investigación deberá determinar qué ocurrió durante el accidente, quién conducía la camioneta y las posibles responsabilidades derivadas del atropellamiento.

¿Qué hacer si atropellan a una persona y el responsable intenta escapar?

Si eres testigo de un accidente de este tipo, lo primero es pedir ayuda de emergencia y evitar ponerse en riesgo al intentar detener al vehículo.

También es importante:



Llamar al 911 y solicitar una ambulancia.

Anotar o fotografiar las placas, modelo, color y características del vehículo, solo si hacerlo es seguro.

Buscar testigos y conservar sus datos de contacto.

Guardar fotografías o videos del lugar y del vehículo.

Evitar confrontar físicamente al conductor.

Presentar la denuncia ante la autoridad correspondiente y entregar todo el material disponible.

Las imágenes de cámaras de seguridad de negocios, viviendas o vialidades también pueden ser relevantes para reconstruir lo ocurrido e identificar un vehículo que haya escapado.

