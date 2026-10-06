Dayana era prematura: surgen más casos de bebés muertos en el IMSS por bacteria Klebsiella

Luego de que Durango se convirtiera en el primer estado en reportar la muerte de al menos cinco bebés, presuntamente relacionadas con las bacterias Klebsiella y Candida albicans, el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) reportó la destitución de la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Durango.

Se trata de la doctora Roxana Blanca Rivera Leaños, aunque no se detalló el grado de responsabilidad que tuvo con el fallecimiento de los recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1.

Mientras tanto, siguen aumentando las denuncias de padres que aseguran que sus recién nacidos murieron tras permanecer hospitalizados en el Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS.

Al menos 18 padres se han presentado ante la Fiscalía General de la República para denunciar los fallecimientos y señalar presuntas irregularidades y malas condiciones en el Hospital de Gineco-Obstetricia.