Denuncian la muerte de tres bebés en el IMSS por bacteria Klebsiella y hongo Cándida albicans

Bebés fallecen por presunta bacteria Klebsiella y hongo Cándida albicans en el Hospital de Ginecobstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS.Las familias claman justicia y transparencia.

Fallecen bebés por presunta infección nosocomiales

Tres bebés: José Nayim Anaya Ramírez, Elian Mael Paredes Guillén y Antony, fallecieron entre julio y agosto de 2024, presuntamente como consecuencia de infecciones nosocomiales contraídas dentro del propio hospital.

El caso de Elian Mael ha conmocionado a la opinión pública: nació el 4 de julio con 35 semanas de gestación y, tras ser internado en el área de Ginecobstetricia, desarrolló neumonía, luego una bacteria que le provocó complicaciones hepáticas graves y finalmente falla multiorgánica.

"Al tercer día lo encontré en UCIN, intubado ya, y estaban buscando la causa de la infección que agarró en el hospital", relató su madre, quien hoy exige claridad sobre la muerte de su hijo ocurrida el pasado 30 de agosto.

Lo que resulta alarmante es la discrepancia en los certificados de defunción: mientras el IMSS registró "falla aguda hepática", el certificado del SEMEFO señala "neumonía bacteriana no identificada". Una contradicción que profundiza las dudas sobre lo ocurrido.

Falta de información sobre presunto brote de bacteria en instalaciones del IMSS

Padres de familia con hijos internados actualmente en el mismo hospital denuncian que nadie les ha informado oficialmente sobre un posible brote.

Solo han recibido indicaciones de lavarse las manos, usar cubrebocas y evitar aglomeraciones, sin ninguna explicación.

"Entre los papás es como el murmullo de que posiblemente hay una bacteria, pero no nos han dicho nada", afirmó uno de los padres. Otro confesó: "Me la pensé en venir hoy porque nos da miedo que se pueda enfermar".

A pesar de ser una institución federal, las familias afectadas interpusieron una denuncia colectiva ante la Fiscalía General de la República (FGR), Delegación Jalisco, buscando que se esclarezcan las causas de los fallecimientos y se determine si existió responsabilidad institucional por parte del IMSS.

El Instituto Mexicano del Seguro Social emitió un comunicado señalando que realizan una "intervención integral con análisis clínicos y epidemiológicos de cada caso", pero sin ofrecer mayores detalles públicos.