Confirman bacteria en cuatro de los cinco casos de recién nacidos fallecidos en Durango: IMSS

El Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) confirmó la presencia de una bacteria en cuatro de los cinco recién nacidos que fallecieron hace unos días.

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona Número 1 del estado de Durango señaló que la presencia de la bacteria asociada al brote en el quinto caso registrado, los estudios no la identificaron.

El Instituto informó que se identificó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual en el hospital, aunque su presencia no explica por sí sola los fallecimientos, por lo que anunció que ya realiza una revisión clínica y epidemiológica integral para determinar las circunstancias de cada caso.

¿Cuándo surgió esta bacteria?

Autoridades del IMSS registraron el brote de esta bacteria entre el 1 al 19 de septiembre en la UCIN. Inicialmente se atendieron 11 recién nacidos, donde 6 habrían sido dados de alta y en ninguno de ellos se identificó la bacteria asociada al brote.

Debido a la presencia de la bacteria en la UCIN, el IMSS y las autoridades sanitarias federales ampliaron la vigilancia microbiológica y los estudios a todo el hospital.

Por ello, la Dra. Adriana Toríz, Coordinadora de Vigilancia Epidemiológica señaló que darán seguimiento por el brote.

🔔 #Actualización | IMSS informa sobre los avances de la investigación clínica, epidemiológica y sanitaria relacionada con la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HGZ No. 1, en #Durango.



El Instituto mantiene coordinación con las autoridades sanitarias federales, así… pic.twitter.com/GSAANB5XDD — IMSS  (@Tu_IMSS) September 23, 2026

¿Qué se espera de este brote en Durango?

Autoridades de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales destacaron que de todos los estudios realizados, hasta el momento, la bacteria no ha sido identificada en otra área hospitalaria. La relación entre la bacteria y cada fallecimiento continúa en análisis y se dará a conocer primero a las familias.

Sumado a ello, el instituto informó que la UCIN sigue cerrada y aseguró que es falso que una paciente adolescente atendida recientemente en el hospital haya presentado la bacteria. Asimismo, se están aplicando medidas de contención y vigilancia en hospitales con unidades de cuidados intensivos y atención a menores.